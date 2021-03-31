Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Апеляційний суд Києва 31 березня залишив без розгляду апеляційну скаргу захисту Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета, та залишив рішення суду попередньої інстанції без змін. Відтак Андрій Антоненко перебуватиме за ґратами до 21 травня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час засідання з’явилися поручителі з клопотанням про взяття Андрія Антоненка на поруки, але суд слова їм не надавав.

23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 21 травня. Він перебуває під вартою вже понад 470 днів.

Біля суду перебувало близько сотні людей, які прийшли підтримати Антоненка.

Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.