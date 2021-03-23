Суд залишив Антоненка під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 21 травня обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка, передає кореспондент Радіо Свобода.

Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу для Антоненка з тримання під вартою на інший запобіжний захід, котрий не передбачає перебування у СІЗО. Зокрема – домашній арешт.

«Якщо чесно, я завжди сподівався, що звільнять, це ж не може продовжуватися вічно», – сказав Антоненко після оголошення рішення суду.

На запитання про те, чи подаватиме він апеляцію на рішення суду, Антоненко відповів ствердно.

«Звісно, воюємо. У нас війна в країні», – додав він.

Під час засідання, Андрій Антоненко перебував у скляному боксі. Адвокати просили суд, щоби Антоненка випустили з боксу, зокрема для того, щоб полегшити участь свого підзахисного в процесі і його спілкування з захисниками, проте суд відмовив у задоволенні такого клопотання.

«Свавілля, цілковите свавілля. Невинні люди, які взагалі не мають жодного стосунку ( до злочину – ред.)… Немає слів. Просто ганьба. Ганьба МВС, ганьба Авакову, Геращенку…», – так відреагувала на рішення суду мама Андрія Антоненка.

Щодо Юлії Кузьменко, то адвокати просили змінити домашній арешт на особисте зобов’язання або взяття на поруки. Суд клопотання не задовольнив.

23 березня Шевченківський райсуд продовжив розгляд справи про вбивство Павла Шеремета. 10 народних депутатів від «Європейської солідарності», серед яких і п’ятий президент України Петро Порошенко, висловили готовність узяти Антоненка на поруки. Таке ж клопотання подали Олексій Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ростислав Павленко, Марія Іонова, Ніна Южаніна, Максим Величкович, Ірина Фриз. Крім того, про готовність узяти Антоненка на поруки заявив депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв, а також депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська.

Крім чинних депутатів, взяти Антоненка на поруки висловили бажання колишній політв’язень Степан Хмара, колишня депутатка Оксана Корчинська, військова Маруся Звіробій.

Станом на сьогодні Андрій Антоненко перебуває у СІЗО 468 днів.

2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 2 квітня.

9 лютого суд продовжив слухання справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті. В залі судових засідань продовжили досліджувати матеріали справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.