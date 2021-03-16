Справа Шеремета: засідання перенесли на 23 березня

Шевченківський районний суд 16 березня відклав продовження розгляду справи про вбивство Павла Шеремета. Воно має продовжитися 23 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з позицією суду, засідання не змогли провести, тому що Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів, ветерана Андрія Антоненка до зали суду зі слідчого ізолятора. Суд запропонував його участь у форматі відеоконференції, але Антоненко за порадою адвокатів відмовився.

Один із захисників Дмитро Круговий вказав на те, що обвинувачувані – єдина сторона процесу, яка має право відмовитися від участі в режимі відеоконференції.

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«Сьогодні планувалося засідання в загальному порядку, більше того, ми були в першій половині дня в ізоляторі в СІЗО, і жодної інформації про те, що якісь складнощі є з доставкою обвинуваченого в суд, нам не повідомлялося. Тому для нас це стало неприємним сюрпризом. Звісно, переводити цю справу, понижувати градус, коли особу звинувачують на всю країну у вчиненні страшного злочину, зараз пропонують постійно перебувати в СІЗО і продовжувати участь у процесі саме таким чином – це неприпустимо, це порушення всіх фундаментальних норм. Безумовно, ми на це в жодному разі не погодилися», – заявив він.

Адвокат також звернув увагу на те, що суд не зміг забезпечити йому та його колегам конфіденційне спілкування з підзахисним, а якість зв’язку була неналежною.

«Пан Антоненко хоче, щоб його бачили, щоб його бачив суд, присяжні, спілкуватися з ними особисто, а не за допомогою відеозв'язку, який ще й постійно гальмує і якість сигналу не витримує критики», – додав він.

Під судом зібралося кілька сотень людей на підтримку Антоненка, які палили фаєри і вигукували гасла на його підтримку. Учасники акції вийшли с плакатами «Ріффу волю», «Кайдани порвіте», «Хто наступний?» та іншими.

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Активісти очікували , що сьогодні Антоненку змінять запобіжний захід. Після повідомлення про те, що його не доставлять до зали суду, вони рушили до Лук’янівського СІЗО, де утримують військового.

Суд був під посиленою охороною поліції і Національної гвардії, а сам вхід на територію суду перекрили автомобілі правоохоронців.

Попереднє засідання 9 березня також перенесли через те, що один із присяжних не з’явився в залі суду.

Раніше, 2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 2 квітня.

9 лютого суд продовжив слухання справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті. В залі судових засідань продовжили досліджувати матеріали справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.