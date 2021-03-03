Офіс президента хоче проаналізувати рішення судів щодо ветеранів та громадських діячів з 2014 року

В Офісі президента України пропонують створити механізм для аналізу рішення судів щодо ветеранів війни та громадських діячів із 2014 року.

«Як відповідь на запит суспільства на справедливість у судах в Офісі президента ініційовано розробку механізму щодо аналізу актуальних та резонансних кримінальних справ і вироків за період з 2014 року проти ветеранів та громадських діячів, які боролися з російською агресією, її гібридними проявами та могли стати жертвами свавілля чиновників, правоохоронців і несправедливих рішень суддів», – заявили в ОП.

В установі не виключають, що «сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії».

«Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді ухвалювалися, усіх обставин відповідних справ і того, чому люди зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави», – додали в Офісі президента.

В ОП пропонують ініціювати дослідження кримінальних проваджень, які розпочаті з 2014 року за фактами нападів на громадських діячів та досі не завершені встановленням усіх винних.