Справа Шеремета: Антоненку дозволили перебувати за межами скляного боксу в апеляційному суді

Апеляційний суд Києва 10 лютого розглядає апеляційну скаргу захисників фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військового й музиканта Андрія Антоненка з обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на початку процесу захист подав клопотання про можливість перебувати поруч із захисниками, а не у скляному боксі. Адвокати наполягали на європейські практиці, вказуючи, що такий крок дозволить захистити честь та гідність Антоненка.

Прокурор Михайло Тішин виступив проти такої можливості, посилаючись на попередні рішення судів різних інстанцій, де судді відкидали це. Колегія суддів на місці ухвалила задовольнити таке клопотання і Андрій Антоненко вийшов із скляного боксу.

Раніше Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб – до 2 квітня 2021 року.

Разом з тим іншим обвинуваченим теж продовжили запобіжні заходи. Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь – під грошовою заставою.

Нині справа вбивства Павла Шеремета розглядається Шевченківським судом на стадії дослідження матеріалів.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

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