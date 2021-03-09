«Справа Шеремета»: Антоненка залишили під вартою

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Засідання перенесли через те, що один із присяжних не з’явився в залі суду.

Наступне судове засідання призначили на 16 березня.

Після цього між прихильниками Антоненка та правоохоронцями сталися сутички біля будівлі суду. Активісти намагалися не випустити автозак, у якому, ймовірно, перевозили підозрюваного. Поліція відтіснила мітингувальників. Після цього акція на підтримку Антоненка тривала близько пів години без інцидентів.

Апеляційний суд Києва 10 лютого залишив без розгляду апеляційну скаргу захисту Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, та залишив рішення попередньої інстанції без змін.

Раніше, 2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 2 квітня.

9 лютого суд продовжив слухання справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті. В залі судових засідань продовжили досліджувати матеріали справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.