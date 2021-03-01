Аваков заявляє, що в «справі Шеремета» нестикувань практично не існує

У провадженні про вбивство українського журналіста Павла Шеремета «нестикувань практично не існує», заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв’ю телеканалу «1+1».

Він заявив, що приблизно півроку тому попросив своїх співробітників зробити табличку з ключовими аргументами обвинувачення та всіма ключовими контраргументами.

«Кажуть: «Зріст не той, тому що експертизи немає». Експертиза є і зріст той, і це питання там описане. Потім кажуть: «Ви знаєте, ця жінка дитину зустрічала в аеропорту». Це теж неправда. Потім кажуть: «А цей чоловік був у бані в іншої людини». На наступний день ця людина приходить і на камеру каже: «Вибачте, я помилився, він був у мене в інший день». І таких речей накопичилася величезна кількість. Реальних, м’яко кажучи, нестикувань практично не існує», – заявив Аваков.

За його словами, слідство встановило факти, доповіло йому, потім доповіли генеральному прокурору.

«Прокуратура сказала: «Підстав достатньо». Ми сказали: «Давайте ще почекаємо експертизу британську». Дочекалися. Підстав достатньо. Висунули (звинувачення – ред.). І раптом журналіст або проста людина каже: «Ну, так, так, так, але мені цього недостатньо». І далі вмикається механізм ЗМІ, публічного обговорення і так далі на фоні того, що немає довіри до правоохоронців і судів», – сказав Аваков.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. У грудні 2019 року силовики назвали трьох підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.