Фігуранта «справи Шеремета» Андрія Антоненка суд залишив під вартою

Апеляційний суд Києва 10 лютого залишив без розгляду апеляційну скаргу захисту Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, та залишив рішення попередньої інстанції без змін. Відтак Андрій Антоненко перебуватиме за ґратами до 2 квітня.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, під час засідання з’явилися поручителі з клопотанням про взяття Андрія Антоненка на поруки. Суд заслухав п’ять із них. На підтримку Антоненка виступили колишні народні депутати Верховної ради Андрій Тетерук та Оксана Корчинська, нинішні парламентарі Марія Іонова з «Європейської солідарності» та Єгор Чернєв зі «Слуги народу». А також один із керівників Андрія Антоненка, офіцер ССО Олексій Нікіфоров.

Раніше, 2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 2 квітня.

9 лютого суд продовжив слухання справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті. В залі судових засідань продовжили досліджувати матеріали справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.