Справа Шеремета: суд розглядає взяття Антоненка на поруки

Шевченківський районний суд 23 березня продовжив розгляду справи про вбивство Павла Шеремета. Увечері судді вийшли до нарадчої кімнати, щоб вирішити долю клопотання про взяття на поруки обвинуваченого в цій справі, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка, передає кореспондент Радіо Свобода.

10 народних депутатів від «Європейської солідарності», серед яких і п ‘ятий президент України Петро Порошенко, висловили готовність зробити це. Таке ж клопотання подали Олексій Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зінкевич, Михайло Бондар, Володимир Ар’єв, Ростислав Павленко, Марія Іонова, Ніна Южаніна, Максим Величкович, Ірина Фриз. Крім того, про готовність узяти Антоненка на поруки заявив депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв, а також депутатка від «Голосу» Соломія Бобровська.

Крім чинних депутатів, взяти Антоненка на поруки висловили бажання колишній політв’язень Спепан Хмара, колишня депутатка Оксана Корчинська, військова Маруся Звіробій.

Станом на сьогодні Андрій Антоненко перебуває у СІЗО 468.

Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу для Антоненка з тримання під вартою на інший запобіжний захід, котрий не передбачає перебування у СІЗО. Зокрема, домашній арешт. Щодо іншої фігурантки справи, Юлії Кузьменко, адвокати просили змінити домашній арешт на особисте зобов’язання або взяття на поруки.

2 лютого, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 2 квітня.

9 лютого суд продовжив слухання справи про вбивство журналіста Павла Шеремета по суті. В залі судових засідань продовжили досліджувати матеріали справи.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.