Верховний суд скасував протокол ЦВК, за яким на 87 окрузі переміг Вірастюк

Велика палата Верховного суду частково задовольнила позов кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на окрузі №87 проти Центральної виборчої комісії. Про таке рішення, ухвалене напередодні, суд повідомив 2 травня.

Як зазначають у суді, Шевченко у своєму позові оскаржував встановлення комісією результатів виборів та протокол від 22 квітня щодо округу №87, яким переможцем виборів на окрузі визнали Василя Вірастюка від «Слуги народу».

Він також просив суд зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування, склавши уточнений протокол з урахуванням підрахунку голосів виборців дільниць № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

Касаційний адміністративний суд Верховного суду 27 квітня відмовився задовольнити позов, але Велика палата частково його задовольнила.

«Велика Палата ВС визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87, а також визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, а у задоволенні решти позовних вимог – відмовила», – йдеться в повідомленні.

Наразі постанови суду ще немає в Єдиному реєстрі судових рішень.

Днями Шевченко заявив, що Верховний суд заборонив ЦВК реєструвати Вірастюка народним депутатом до завершення судових проваджень.

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Центральна виборча комісія 22 квітня визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка переможцем на виборах депутата Верховної Ради в окрузі №87.

13 квітня ЦВК вимагала скласти уточнений протокол про підсумки голосування у 87-му окрузі. Тоді комісія вказувала, що не може встановити результати виборів на окрузі №87 Івано-Франківської області, які відбулися 28 березня 2021 року.

Голосування на Прикарпатті у 87-му окрузі відбулося 28 березня. Вісім днів члени ОВК у місті Надвірна рахували бюлетені зі 117 дільниць. 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29,69% , Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. На п’яти дільницях вибори визнали недійсними. На семи виявлено нестачу бюлетенів. Рішення ОВК оскаржувалися в суді кандидатом Олександром Шевченком.