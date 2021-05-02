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02 травня 2021, Київ 11:59
Новини | Політика

Верховний суд скасував протокол ЦВК, за яким на 87 окрузі переміг Вірастюк

Водночас Велика палата не задовольнила вимогу Олександра Шевченка зобов’язати окружну виборчу комісію скласти уточнений протокол голосування

Велика палата Верховного суду частково задовольнила позов кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на окрузі №87 проти Центральної виборчої комісії. Про таке рішення, ухвалене напередодні, суд повідомив 2 травня.

Як зазначають у суді, Шевченко у своєму позові оскаржував встановлення комісією результатів виборів та протокол від 22 квітня щодо округу №87, яким переможцем виборів на окрузі визнали Василя Вірастюка від «Слуги народу».

Він також просив суд зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування, склавши уточнений протокол з урахуванням підрахунку голосів виборців дільниць № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

Касаційний адміністративний суд Верховного суду 27 квітня відмовився задовольнити позов, але Велика палата частково його задовольнила.

«Велика Палата ВС визнала протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87, а також визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року, а у задоволенні решти позовних вимог – відмовила», – йдеться в повідомленні.

Наразі постанови суду ще немає в Єдиному реєстрі судових рішень.

Днями Шевченко заявив, що Верховний суд заборонив ЦВК реєструвати Вірастюка народним депутатом до завершення судових проваджень.

Читайте також: Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними вибори на 87-му окрузі

Центральна виборча комісія 22 квітня визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка переможцем на виборах депутата Верховної Ради в окрузі №87.

13 квітня ЦВК вимагала скласти уточнений протокол про підсумки голосування у 87-му окрузі. Тоді комісія вказувала, що не може встановити результати виборів на окрузі №87 Івано-Франківської області, які відбулися 28 березня 2021 року.

Голосування на Прикарпатті у 87-му окрузі відбулося 28 березня. Вісім днів члени ОВК у місті Надвірна рахували бюлетені зі 117 дільниць. 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29,69% , Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. На п’яти дільницях вибори визнали недійсними. На семи виявлено нестачу бюлетенів. Рішення ОВК оскаржувалися в суді кандидатом Олександром Шевченком.

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