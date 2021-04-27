ЦВК зареєструвала народним депутатом Аксьонова

Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом Верховної Ради України Андрія Аксьонова, представника партії «Порядок», який переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, що відбулися 28 березня. Таке рішення ухвалили на засіданні ЦВК 27 квітня.

ЦВК також має намір повідомити про своє рішення Верховній Раді.

За інформацією проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії, Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.



У повідомленні на своєму сайті ЦВК вкотре заявила, що «може діяти виключно на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».



«На сьогодні законодавство України не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки ця особа є громадянином України, або з будь-яких інших підстав, прямо не передбачених законом», – наголосили в комісії.



У ЦВК додали, що питання щодо наявності подвійного громадянства чи причетності окремих осіб до антидержавної діяльності виходять за межі компетенції комісії і лежать у площині відповідальності інших державних органів.



«Відтак, вимоги до комісії щодо ухвалення рішень чи вчинення дій, які не передбачені законодавством України та виходять за межі її повноважень є неприпустимими та суперечать регламентованим статтею 19 Конституції України засадам, на яких ґрунтується правовий порядок в Україні», – додали в комісії.

22 квітня Служба безпеки України на запит Радіо Свобода повідомила, що не має документально підтверджених даних про наявність російського паспорта в Аксьонова.