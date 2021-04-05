ЦВК прийняла протокол про вибори у 87-му окрузі, але закликала правоохоронців провести розслідування

Центральна виборча комісія прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах народного депутата України.

Водночас голова ЦВК Олег Діденко закликав правоохоронні органи провести неупереджене розслідування порушень під час виборів.

«Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення виборчих бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. У свою чергу ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК та в межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили», – заявив Діденко.

У 87-му виборчому окрузі 28 березня відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

За даними Центральної виборчої комісії, на виборах перемагає висуванець владної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. Згідно з офіційними результатами, він обійшов свого головного конкурента Олександра Шевченка із партії «За майбутнє» на 749 голосів.

Шевченко вже заявив про готовність оскаржувати в судах результати виборів.

Поліція відкрила 17 кримінальних проваджень під час виборів у 87-му окрузі.