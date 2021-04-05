Поліція розпочала 17 проваджень на окрузі, де перемагає Вірастюк

На окрузі №87 в Івано-Франківській області, де на виборах депутата Верховної Ради перемагає висуванець владної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. Про це 5 квітня повідомляє пресслужба Нацполіції.

«12 із них пов’язані із порушенням виборчого законодавства, ще 5 стосуються виборчого процесу. Загалом правоохоронці отримали 113 повідомлень про ймовірні порушення», – ідеться в повідомленні.

З 2 до 3 квітня поліцейські розпочали шість кримінальних проваджень за фактами викрадення виборчих бюлетенів дільничних виборчих комісій.

Правоохоронці допитали представника кандидата в народні депутати, трьох членів ОВК №87, 64 членів ДВК, у тому числі голів, заступників та секретарів, 8 працівників поліції, 3 офіційних спостерігачів, 2 журналістів та директора будинку культури, де розміщена ОВК.

Також, за зверненнями громадян, поліцейські склали 12 адмінпротоколів, які переважно стосувалися порушень щодо виготовлення або розміщення агітматеріалів.

На виборах депутата Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області перемагає висуванець владної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, повідомив 4 квітня сайт Центральної виборчої комісії. Згідно з цими даними, Вірастюк обійшов головного конкурента, представника партії «За майбутнє», Олександра Шевченка, на 749 голосів.

Кандидат у депутати Олександр Шевченко вже заявив про готовність звертатися до судів щодо оскарження результатів виборів.

У 87-му виборчому окрузі 28 березня відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради. Однак через те, що 30 і 31 березня робота ОВК була заблокована, члени комісій із 31-ї виборчої дільниці не могли здати виборчу документацію.