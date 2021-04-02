ОВК №87 визнала недійсним голосування на двох дільницях

Окружна виборча комісія округу №87 у Надвірній на Івано-Франківщині визнала недійсним голосування на двох виборчих дільницях. Як повідомив рух «Чесно», який спостерігає за виборами, на цих дільницях перемагав представник «За майбутнє» Олександр Шевченко.

Йдеться про дільниці №261030 і №261027.

Щодо першої дільниці, то тут окружна виборча комісія перераховувала бюлетені, де було вказано 377 голосів за Олександра Шевченка, повідомляє громадянська мережа «Опора».

«Члени ОВК перерахували бюлетені та підтвердили кількість 377. Згодом член ОВК від «Слуги народу» заявив, що йому повідомили люди, які дивились трансляцію, про неправильні результати підрахунку голосів. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка – їх виявилось 277. Окремі члени ОВК звинуватили члена від «Слуги народу» у викраденні бюлетенів, але перевірка стріму «Опори» показала, що члени комісії порахували 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри у протоколі», – йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, на ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Крім того, комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно було внесено 30 виборців.

За даними «Опори», вранці 2 квітня комісія визначала недійсними результати голосування на дільниці №261027 через відсутність печаток на контрольних листах у великих скринях.

Окружна виборча комісія почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Станом на 8 ранку було перераховано бюлетені на 5 дільницях.

У 87-му виборчому окрузі 28 березня відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради. Однак через те, що 30 і 31 березня робота ОВК була заблокована, члени комісій із 31 виборчої дільниці не могли здати виборчу документацію. Підрахунок голосів досі не завершений, результати виборів не оголошені.

За даними Центральної виборчої комісії, після підрахунку понад 90,5% електронних протоколів в окрузі лідирує Василь Вірастюк («Слуга народу»), на другому місці Олександр Шевченко (партія «За майбутнє»), на третьому – «свободівець» Руслан Кошулинський.