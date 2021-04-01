СБУ і поліція охороняють ОВК №87 на Прикарпатті

Працівники Служби безпеки України на Нацполіції в Івано-Франківській області забезпечують охорону окружної виборчої комісії №87 у місті Надвірна Івано-Франківської області. Таке рішення пов’язане з тим, як інформує СБУ на Прикарпатті, що протягом останньої доби до правоохоронних органів надійшли чотири повідомлення про замінування і три повідомлення про захоплення заручників на об’єктах одномандатного виборчого округу (ОВО) №87.

«Усі ці повідомлення були перевірені і виявилися неправдивими. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю і безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження. Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів на 87-му ОВО. У зв’язку з цим, СБУ ухвалило рішення разом із органами Національної поліції забезпечувати охорону на 87-му ОВО. СБУ наголошує, що в межах своїх повноважень реагуватиме на будь-які спроби порушити закон», – мовиться в офіційному повідомленні СБУ в Івано-Франківській області.

Будівля, де розташована ОВК, оточена зусібіч автомобілями поліції та спецпризначенцями.

ОВК встановила графік прийому і розгляду документів дільничних виборчих комісій. На третю годину ночі 2 квітня мали б повторно перерахувати голоси виборців із 20 дільниць.

На 18-ту годину ЦВК опрацювала близько 90% протоколів. За попередніми результатами, на ОВК №87 лідирує кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, йому поступається 874 голосами представник «За майбутнє» Олександр Шевченко, на третьому місці – «свободівець» Руслан Кошулинський.

У 87-му виборчому окрузі 28 березня відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради. Однак через те, що 30 і 31 березня робота ОВК була заблокована, члени комісій із 31 виборчої дільниці не могли здати виборчу документацію.