Після перемоги Вірастюка президент Зеленський більше не відпочиватиме у Буковелі – політолог

Прикарпаття – Вісім днів члени Окружної виборчої комісії №87 у Надвірній, що на Івано-Франківщині, рахували бюлетені зі 117 дільниць. 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29,69% , Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. Розрив між Вірастюком і Шевченком – 749 голосів. На п’ятьох дільницях вибори визнали недійсними. На семи виявлено нестачу бюлетенів. Олександр Шевченко готує судові позови.

Вибори у 87-му окрузі Прикарпаття запам’ятаються блокуванням роботи ОВК, кількаразовою заміною членів комісії і голови, десантом групи нардепів від «Слуги народу», тим, що її представник Микола Тищенко переплутав Закарпаття і Прикарпаття, а ще підрахунком і перерахунком голосів. Вісім днів члени ОВК рахували понад 50 тисяч бюлетенів зі 117 дільниць. Загалом у цьому окрузі зареєстровані 147 019 виборців. Явка 28 березня, за даними ЦВК, становила 35,5%.

Відтак, за офіційними даними, Василь Вірастюк від «Слуги народу» набрав 31,25% (15 076 голосів), Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29, 69% (14 327), Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86% (13 927). Між Вірастюком і Шевченком розрив у 749 голосів. А прогнозували різні соцопитування різницю у межах 200 голосів.

За даними руху «Чесно» на Прикарпатті, з семи дільниць зникли близько 500 бюлетенів, а це саме ті, які були переважно за Олександра Шевченка, згідно з інформацією в протоколах від ДВК. На п’яти дільницях ОГВК визнала вибори недійсними, а це саме там, де перемагав за кількістю голосів Шевченко, мовиться в повідомленні руху «Чесно». Спрацювали «клони», тому що два кандидати-самовисуванці – Олександри Шевченки – забрали 499 голосів.

За оцінками спостерігачів, члени ОВК №87 під час підрахунку голосів порушували норми закону про вибори народних депутатів. Для прикладу, на пакетах із бюлетенями був не підпис голови ДВК, а інших осіб.

«Змагальність процесу на цьому окрузі таки була. У 2015 році ми мали схожу ситуацію, коли один із кандидатів скуповував голоси гречкою, а інший – коштами. Було певне протистояння на 87-у окрузі, адмінресурс пішов у рух. З обох боків були фальсифікації, боротьба, скандали на дільниці, у тому числі в ОВК. У 2015 році переміг кандидат від партії влади і на цей раз теж.

На перевибори, думаю, ніхто не піде. Хоча судовий процес матиме місце

Ці вибори показали, що ми ще не вийшли, на жаль, на цивілізований рівень – ні суспільство, ні політикум. На перевибори, думаю, ніхто не піде. Хоча судовий процес матиме місце. Якщо б не було фальсифікації з боку хоча б одного кандидата, то, можливо б, такого руху довкола ОВК і не було. Те, що були застосовані СБУ, «Альфа», говорить про саму складність проведення виборів. Розумію, що рейтинги Вірастюка і Шевченка були більш-менш однакові і кожна сторона намагалася себе підсилити, а це адмінресурсом і фінансами», – оцінює вибори у 87-у окрузі Прикарпаття політолог Олександр Антонюк.

Вісім днів рахували і перераховували

28 березня у 87-у виборчому окрузі, куди входять місто Яремче, Надвірнянський район, частини Богородчанського, Коломийського, відбулись проміжні вибори у Верховну Раду. Адже Зіновія Андрійовича, парламентаря від партії «Слуга народу» по цьому окрузі, обрали міським головою міста Надвірна. У проміжних виборах за мандат народного депутата змагались 14 кандидатів. У день голосування спостерігачі не виявили жодних порушень, які б вплинули на результат голосування. Не подавали скарги про порушення у ході голосування і кандидати. Ба більше того, одразу ж після завершення голосування штаби ВО «Свобода» і «За майбутнє» оприлюднили паралельний підрахунок – переможцем назвали Олександра Шевченка від партії «За майбутнє», другим Василя Вірастюка і третім Руслана Кошулинського.

Однак дивні речі почалися коїтись вже в приміщенні ОВК у Надвірній.

Із 29 на 30 березня близько опівночі голова ОВК Руслан Кашніков (від партії «Голос») покинув приміщення, поскаржившить на стан здоров’я, більше його вже ніхто не чув і не бачив. Цієї ж ночі було неправдиве анонімне повідомлення до правоохоронців про буцімто «замінування» будівлі ОВК, роботу якої зупинили. До сьогодні не знайдена людина, яка повідомляла про нібито «мінування».

30 березня ЦВК змінила голову ОВК №87 і кількох членів. Втім, ніхто не прийшов на засідання комісії ані 30, ані 31 березня. 31 березня ЦВК знову ж змінила голову ОВК і у цей день о 16-й годині робота комісії відновилась. Однак будівлю комісії у Надвірній зусобіч оточили автомобілі поліції і озброєні спецназівці. Як повідомили в СБУ в Івано-Франківській області, таке рішення пов’язане з тим, що протягом останньої доби до правоохоронних органів надійшли 4 повідомлення про замінування і 3 про захоплення заручників на об’єктах одномандатного виборчого округу (ОВО) №87. Але ці повідомлення були неправдивими.

Члени ОВК рахували і перераховували бюлетені до ранку 4 квітня.

Виклики і проблеми

Те, як відбувався підрахунок голосів на 87-у окрузі, як добивалися перемоги провладного кандидата Василя Вірастюка, показало, що президент Володимир Зеленський і його партія «Слуга народу» зруйнували міф про себе, як «нових політиків», наголосив у коментарі Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда. За словами політолога, це свідчить про те, що провладна партія і президент цілковито перейняли риси старих політиків.

Я не побачив якихось дій Арсена Авакова

«Враховуючи те, що програв Олександр Шевченко – людина близька до Ігоря Коломойського, але яка має значний авторитет у 87-у окрузі, думаю, що Зеленський більше не відпочиватиме у Буковелі, принаймні, допоки там не зміниться господар. На цих виборах переламали через коліно. Я не побачив якихось дій Арсена Авакова, який говорить, що МВС завжди гарантує демократичні вибори. Але я побачив спецпризначенців із СБУ, які так чи інакше втручалися опосередковано у роботу виборчої комісії. Я побачив технологію скасування на окремих дільницях результатів виборів, до того часу, допоки не будуть отримані відповідні голоси. Це свідчить, що Україна щодо демократії зробила низку великих кроків назад і це буде серйозною проблемою.

Це Василева перемога, як «піррова», бо Зеленськкий і «Слуга народу» виграли ці вибори, але те, в який спосіб вони це зробили і до чого це призведе, матиме негативні серйозні наслідки для нього. Просто збільшується кількість ворогів Зеленського, буде нерозумно звучати, якщо він скаже, що у такий спосіб бореться з олігархами. Це буде достатньо нещиро і зіграє проти нього», – каже політолог Євген Магда.

Кандидат Олександр Шевченко заявив, що подав судові позови щодо 15 дільниць, на яких ОВК перераховувала голоси. Окружний адміністративний суд Івано-Франківська відмовив Шевченкові у задоволенні до Надвірнянської ОВК. Суд ухвалив, що рішення перерахунку голосів на дільниці №260025 у Маняві – законне. Команда Олександра Шевченка готує апеляцію.

Підстави для перевиборів має визначити законодавство

Представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський вимагає скасувати результати виборів на окрузі №87 і оголосити про перевибори, зважаючи на те, як відбувався підрахунок голосів і що робота ОВК була призупинена, застосовувався адмінресурс і маніпуляції з боку його опонентів.

«Підстави для перевиборів має визначити законодавство. У цьому випадку це складне питання і навряд чи у нинішній ситуації виборчком 87-го округу, ЦВК не захочуть встановлювати результати виборів. Тим більше, якщо переміг друг президента. Коли Вірастюк заявив, що його просив про балотування сам Володимир Зеленський, багатьох людей це ввело у стан, що вони не можуть відмовити президентові. Це взагалі українська проблема – запопадливість», – наголосив політолог Євген Магда.

Чимало людей, оцінюючи підрахунок голосів у 87-му окрузі, застерігають, що в Україні наступні вибори до Верховної Ради будуть відбуватись за «схемою Прикарпаття».