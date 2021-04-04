ОПОРА вимагає від СБУ та Нацполіції розслідувати всі порушення при підрахунку голосів на 87 окрузі

Громадянська мережа ОПОРА заявила про недотримання на окрузі №87 права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення та вимагає розслідувати всі версії щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК і результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень.

За оцінками ОПОРИ, процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК та постійними ротаціями у її складі на основі непублічних партійних афіляцій, що негативно вплинуло на здатність комісії організовано і неупереджено реагувати на проблеми виборчого процесу.

Протягом встановлення підсумків голосування ОВК ухвалила рішення про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях із формальних підстав, а це відсутність печатки і підписів на пакетах із протоколами підрахунку голосів, відсутність прізвищ членів виборчої комісії, номеру територіального виборчого округу.

Остаточні підсумки голосування, встановлені ОВК, базуються на рішеннях комісії про визнання недійсним голосування на п’яти виборчих дільницях, а також враховують неспівпадіння між первинними протоколами шести ДВК і даними повторного підрахунку голосів. Виявлені проблеми вплинули на остаточні результати голосування в одномандатному виборчому окрузі, мовиться в заяві ОПОРИ.

Під час повторного підрахунку голосів виборців на ОВК №87 виявлено шість випадків встановлення недостачі виборчих бюлетенів у пакетах із бюлетенями за Олександра Шевченка. Так за кандидата разом віддано 1676 голосів, натомість повторний підрахунок підтвердив наявність лише 1172 бюлетенів на його підтримку. На трьох дільницях голосування визнано недійсним.

На момент ухвалення ОВК рішень про повторний підрахунок голосів та під час його проведення суб’єктами виборчого процесу не було надано переконливих доказів про порушення з боку членів ДВК, які б свідчили про фальсифікацію ними результатів голосування. Натомість члени ДВК озвучували припущення про порушення цілісності пакування виборчої документації з їхніх дільниць, яке могло відбутися вже після передачі бюлетенів до ОВК.

І хоча ці заяви поки не мають юридичного підтвердження та достатньої доказової бази, ОПОРА вимагає від Національної поліції України невідкладно їх вивчити і оприлюднити попередні результати розслідування.

1 квітня 2021 року представники СБУ перебували у будівлі, в якій розташоване приміщення ОВК. ОПОРА рекомендує СБУ оприлюднити всю наявну інформацію і документальну базу про обставини перебування її підрозділів у будівлі, в якій розміщується приміщення ОВК №87, публічно відреагувати на звинувачення з боку окремих суб’єктів виборчого процесу щодо її втручання у процес встановлення підсумків голосування, а Нацполіції оприлюднити всю наявну інформацію про забезпечення охорони приміщення ОВК із виборчою документацією.

ОПОРА рекомендує ЦВК у межах законодавства скористатися своїми контрольними повноваженнями і забезпечити оперативне реагування на проблеми процесу встановлення підсумків голосування і результатів виборів.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29, 69% , Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. Розрив між Вірастюком і Шевченком – 749 голосів.

На п’ятьох дільницях вибори визнали недійсними, на шести виявлено нестачу бюлетенів. Олександр Шевченко звернувся у суд із оскарженням результатів підрахунку голосів на окремих дільницях.

Проміжні вибори на 87 окрузі Прикарпаття відбулися 28 березня.