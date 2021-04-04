Сайт ЦВК повідомив про перемогу Вірастюка на виборах в окрузі №87

На виборах депутата Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області перемагає висуванець владної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, повідомив 4 квітня сайт Центральної виборчої комісії. Згідно з цими даними, Вірастюк обійшов головного конкурента, представника партії «За майбутнє», Олександра Шевченка, на 749 голосів.

За Вірастюка зараховано 15 076 голосів (або 31,25% учасників голосування), за Шевченка – 14 327 (29,69%), за висуванця ВО «Свобода» Руслана Кошулинського – 13 927 (28,86%). Інші кандидати набрали 6% і менше.

Рух «Чесно» повідомляє, що результати виборів на п’яти дільницях скасували.

«Там перемагав за кількістю голосів головно Шевченко. Зникли десь близько 500 бюлетенів. Згідно з інформацією в протоколах від ДВК, це голоси за Шевченка. За кого б ті голоси не були, треба розуміти, як і де вони пропали», ­– вказують спостерігачі.

Кандидат у депутати Олександр Шевченко вже заявив про готовність звертатися до судів щодо оскарження результатів виборів.

У 87-му виборчому окрузі 28 березня відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради. Однак через те, що 30 і 31 березня робота ОВК була заблокована, члени комісій із 31-ї виборчої дільниці не могли здати виборчу документацію.