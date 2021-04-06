Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними вибори на 87-му окрузі

Депутати Івано-Франківської обласної ради на позачерговому засіданні 6 квітня ухвалили звернення до президента України, голови Верховної Ради України, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, генерального прокурора України, в. о. директора Державного бюро розслідувань та Центральної виборчої комісії з вимогою визнати недійсними вибори на 87-му Надвірнянському окрузі 28 березня і оголосити повторні вибори.

«Враховуючи численні порушення, допущені органами влади та їх посадовими і службовими особами, вимагаємо проведення об’єктивного розслідування фактів грубих порушень чинного законодавства України суб’єктами виборчого процесу на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №87 і притягнення їх до відповідальності; дати належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ в приміщенні окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №87; забезпечення об’єктивного розслідування фактів незаконного проникнення у приміщення окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №87 та притягнення до відповідальності осіб, які викрали виборчу документацію», – мовиться у рішенні депутатів.

Також Івано-Франківська облрада вимагає перевірити наявність ознак кримінального правопорушення в діях народних депутатів України, які перебували в ОВК №87.

За звернення обласної ради проголосували 55 обранців, зокрема від партій «Свобода», «Батьківщина», «За майбутнє», «Платформа громад», «Європейська солідарність», за поданням яких і була скликана позачергова сесія.

Голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Андрій Бойчук під час засідання ради наголосив, що звернення депутатів демонструє погляд одного з кандидатів, який балотувався по 87-му окрузі. До того ж, за словами очільника області, Івано-Франківська облрада не має права «визначати винних», поки правоохоронці не оприлюднили результати розслідування.

За офіційними даними ЦВК, Василь Вірастюк від «Слуги народу» набрав 31,25% (15 076 голосів), Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29, 69% (14 327), він є депутатом Івано-Франківської облради, Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86% (13 927). Між Вірастюком і Шевченком розрив у 749 голосів. Члени ОВК №87 рахували вісім днів понад 50 тисяч бюлетенів із 117 дільниць, оскільки протягом двох днів не міг зібратись кворум.

Громадянська мережа «Опора» заявила про недотримання на окрузі №87 права виборців на законне і чесне встановлення підсумків волевиявлення та вимагає розслідувати всі версії щодо причин невідповідності даних протоколів ДВК і результатів повторного підрахунку голосів, а також інших правопорушень. За оцінками «Опори», процес встановлення підсумків голосування супроводжувався надмірною політизацією роботи членів ОВК і постійними ротаціями у її складі.