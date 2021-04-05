Партія «Європейська солідарність» вимагає провести повторні вибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

«Європейська солідарність» вимагає проведення повторних виборів у 87-му окрузі через брутальні фальсифікації, застосування владою адмінресурсу і неможливість встановити достовірні результати голосування. Події на 87-му виборчому окрузі стали ганебним повторенням практики часів режиму Януковича», – заявили в партії.

«Європейська солідарність» звернулася до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн, насамперед «Групи семи», з проханням надати свою оцінку тим подіям, які відбувалися на 87-му окрузі.

У партії вимагають протягнути до відповідальності винних у порушеннях виборчого законодавства.

У 87-му виборчому окрузі 28 березня відбулося голосування на проміжних виборах до Верховної Ради.

За даними Центральної виборчої комісії, на виборах перемагає висуванець владної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. Згідно з офіційними результатами, він обійшов свого головного конкурента Олександра Шевченка із партії «За майбутнє» на 749 голосів.

Шевченко вже заявив про готовність оскаржувати в судах результати виборів.

Третє місце посів представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський, який відстав від Шевченка на 400 голосів. Він вимагав оголосити перевибори. За два тижні до виборів кандидатка в народні депутати від «Європейської солідарності» Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь Кошулинського.

Поліція відкрила 17 кримінальних проваджень під час виборів у 87-му окрузі.