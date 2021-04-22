ЦВК визнала Вірастюка переможцем виборів у 87-му окрузі

Центральна виборча комісія визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка переможцем на виборах депутата Верховної Ради в окрузі №87.

Таке рішення комісія ухвалила на засіданні 22 квітня. Голова ЦВК Олег Діденко вказав, що всі судові справи щодо виборів на окрузі завершені, тому можна перейти до встановлення результатів.

До ЦВК від окружної виборчої комісії надійшов уточнений протокол про підсумки голосування. Згідно з ним, Вірастюк отримав 15 536 голосів виборців.

Комісія також отримала звернення виборців з трьох дільниць округу та від представника кандидата від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка щодо дій ОВК.

У ЦВК зазначили, що рішення судів уже набрали законної сили, а саме в них оскаржувались дії Окружної виборчої комісії.

Олександр Шевченко під трансляцією засідання ЦВК у фейсбуці виступив із таким коментарем: «Слуги народу» разом з СБУ чи не вперше призначають депутата ВР. І вибори скоро будуть не потрібні. Але то вибір влади. І вона його зробила. Але такі методи – то початок кінця влади «слуг народу».

13 квітня ЦВК вимагала скласти уточнений протокол про підсумки голосування у 87-му окрузі. Тоді комісія вказувала, що не може встановити результати виборів на окрузі №87 Івано-Франківської області, які відбулися 28 березня 2021 року.

Голосування на Прикарпатті у 87-му окрузі відбулося 28 березня. Вісім днів члени ОВК у місті Надвірна рахували бюлетені зі 117 дільниць. 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29,69% , Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. На п’яти дільницях вибори визнали недійсними. На семи виявлено нестачу бюлетенів. Рішення ОВК оскаржувалися в суді кандидатом Олександром Шевченком.