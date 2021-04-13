ЦВК вимагає скласти уточнений протокол про підсумки голосування на Прикарпатті

Центральна виборча комісія не може встановити результати виборів на окрузі №87 Івано-Франківської області, які відбулися 28 березня 2021 року. За словами голови ЦВК Олега Діденка, повідомляє пресслужба ЦВК, голосування на окремих виборчих дільницях визнане судом недійсним, водночас залишені чинними рішення про повторний підрахунок голосів.

У такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок голосів виборців і саме ці відомості внести до підсумкового протоколу з поміткою «Уточнений» не пізніше 15 квітня. ЦВК також не може встановити результат голосування, коли судом скасовано рішення про повторний підрахунок голосів – в цих випадках ОВК має взяти за основу первинний протокол ДВК та внести його відомості до підсумкового протоколу з поміткою «Уточнений».

«Сподіваюся, що ОВК неухильно виконає вимоги закону щодо встановлення достовірних підсумків голосування, які будуть максимально точно відображати волевиявлення виборців, а також у повній мірі врахує рішення судів та вчинить всі необхідні дії, які випливають із них», – наголосив під час засідання комісії ЦВК Олег Діденко.

5 квітня 2021 року ЦВК отримала протокол ОВК №87 для опрацювання. Під час перевірки до ЦВК надійшли судові рішення щодо оскарження дій ОВК №87, які можуть вплинути на підсумки голосування. На сьогодні у судах перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції в трьох справах.

За повідомленням ЦВК, така ситуація унеможливлює встановити результати виборів в окрузі №87, допоки ОВК не складе уточнений протокол про підсумки голосування.

Голосування на Прикарпатті у 87-му окрузі відбулося 28 березня. Вісім днів члени ОВК у місті Надвірна рахували бюлетені зі 117 дільниць. 4 квітня ЦВК оприлюднила результати голосування, згідно з якими представник від «Слуги народу» Василь Вірастюк набрав 31,25% голосів, Олександр Шевченко від політичної сили «За майбутнє» – 29,69% , Руслан Кошулинський від ВО «Свобода» – 28,86%. На п’яти дільницях вибори визнали недійсними. На семи виявлено нестачу бюлетенів. Рішення ОВК оскаржуються в суді кандидатом Олександром Шевченком.