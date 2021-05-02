Християни східного обряду святкують другий Великдень в умовах пандемії

Православні християни східного обряду 2 травня по всьому світу відзначають Великдень в умовах карантинних обмежень.

В Україні Міністерство охорони здоров’я, вітаючи вірян зі святом, закликало не втрачати пильності.

«Великий піст сьогодні закінчився, але пандемія – ні. Тому не ігноруйте правила особистої безпеки та не піддавайте ризику здоров’я рідних. Попросіть близьких подивитися службу по телевізору, замовте продукти онлайн, тримайте дистанцію», – повідомляє пресслужба міністерства.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній адресував святкові привітання «кожному захиснику на фронті і кожному медику в лікарні» і, поміж іншого, побажав вірянам здоров’я.

Напередодні свята в Єрусалимі віряни зібралися в Храмі Гробу Господнього, де, за християнським віровченням, Ісус воскрес після розп’яття, для церемонії сходження Благодатного вогню. Але до храму могли потрапити тільки повністю вакциновані.

Ізраїль зняв більшість обмежень, у тому числі носіння масок у публічних місцях, після того як країна посіла перше місце в світі за рівнем вакцинації.

Зазвичай на Великдень до Єрусалиму та Віфлеєму з’їжджаються десятки тисяч туристів та паломників, але цьогоріч авіаперельоти все ще обмежені через пандемію.

Читайте також: В УПЦ (МП) повідомили про прибуття Благодатного вогню в Україну

Духовний лідер православних християн, Вселенський патріарх Варфоломей І, очолив великодню службу в Стамбулі з обмеженим доступом – у Туреччині діє жорсткий карантин.

У Греції уряд залишив протиепідемічні обмеження чинними протягом святкування, плануючи відновити туристичні послуги з наступного тижня. Церкви планують служби на відкритому повітрі, для богослужінь у приміщеннях є обов’язковими дистанція та маски.

У Лівані, де діє комендантська година, церкви можуть проводити служби із обмеженням до 30% заповнюваності приміщень, у Єгипті, де живе близько 10 мільйонів християн-коптів, діє обмеження до 25%.

Читайте також: Великдень у Львові: свято на тлі карантину

У Сербії, де вакцинація сягнула відносно високого рівня 50 доз на сотню людей, очікується, що віряни відвідають церковні служби.

Торік 90-річний патріарх Сербської православної церкви Іриней помер від коронавірусної хвороби за місяць після того, як очолив похоронну церемонію за митрополитом Амфілохієм, главою СПЦ в Чорногорії, котрий також помер від COVID-19.