Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки на травневі свята

«Укрзалізниця» заявила про сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: попит на квитки 30 квітня виявився на 23% вищий за середнє значення з початку року, повідомили у пресслужбі компанії.
«Оперативно реагуючи на попит, Укрзалізниця додає ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ – Харків – Київ на 30 квітня», – йдеться в повідомленні.
«Укрзалізниця» також назвала п’ять найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбали вже понад п’ять тисяч українців:
- №46/45 Лисичанськ – Ужгород (1184 пасажири);
- №142/141 Львів – Бахмут (1055 пасажирів);
- №92/91 Одеса – Костянтинівка (1041 пасажир);
- №138/137 Хмельницький – Лисичанськ (1003 пасажири);
- №58/57 Одеса – Ковель (907 пасажирів).
Крім того, за даними УЗ, висока зацікавленість пасажирів спостерігається і щодо таких напрямків:
- Київ – Івано-Франківськ
- Київ – Ужгород
- Київ – Львів
- Київ – Ковель
- Київ – Миколаїв, Херсон
- Київ – Кривий Ріг
- Київ – Запоріжжя
- Київ – Лисичанськ, Попасна
- Київ – Костянтинівка
- Київ – Покровськ, Авдіївка
- Одеса – Івано-Франківськ, Чернівці
- Одеса – Костянтинівка – Одеса
- Маріуполь – Львів
- Лисичанськ – Ужгород
- Дніпро – Трускавець
- Харків – Одеса
- Харків – Новоолексіївка
- Харків – Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв
- Харків – Рахів.
Раніше в «Укрзалізниці» заявили про призначення додаткових поїздів на травневі і Великодні свята.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ