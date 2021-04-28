Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки на травневі свята

«Укрзалізниця» заявила про сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: попит на квитки 30 квітня виявився на 23% вищий за середнє значення з початку року, повідомили у пресслужбі компанії.

«Оперативно реагуючи на попит, Укрзалізниця додає ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ – Харків – Київ на 30 квітня», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» також назвала п’ять найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбали вже понад п’ять тисяч українців:

№46/45 Лисичанськ – Ужгород (1184 пасажири);

№142/141 Львів – Бахмут (1055 пасажирів);

№92/91 Одеса – Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький – Лисичанськ (1003 пасажири);

№58/57 Одеса – Ковель (907 пасажирів).

Крім того, за даними УЗ, висока зацікавленість пасажирів спостерігається і щодо таких напрямків:

Київ – Івано-Франківськ

Київ – Ужгород

Київ – Львів

Київ – Ковель

Київ – Миколаїв, Херсон

Київ – Кривий Ріг

Київ – Запоріжжя

Київ – Лисичанськ, Попасна

Київ – Костянтинівка

Київ – Покровськ, Авдіївка

Одеса – Івано-Франківськ, Чернівці

Одеса – Костянтинівка – Одеса

Маріуполь – Львів

Лисичанськ – Ужгород

Дніпро – Трускавець

Харків – Одеса

Харків – Новоолексіївка

Харків – Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв

Харків – Рахів.

Раніше в «Укрзалізниці» заявили про призначення додаткових поїздів на травневі і Великодні свята.