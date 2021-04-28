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28 квітня 2021, Київ 15:58
Новини | Суспільство

Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки на травневі свята

Попит на квитки 30 квітня виявився на 23% вищий за середнє значення з початку року, повідомили у пресслужбі компанії

«Укрзалізниця» заявила про сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят: попит на квитки 30 квітня виявився на 23% вищий за середнє значення з початку року, повідомили у пресслужбі компанії.

«Оперативно реагуючи на попит, Укрзалізниця додає ще один рейс Інтерсіті+ №728/727 сполученням Київ – Харків – Київ на 30 квітня», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» також назвала п’ять найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбали вже понад п’ять тисяч українців:

  • №46/45 Лисичанськ – Ужгород (1184 пасажири);
  • №142/141 Львів – Бахмут (1055 пасажирів);
  • №92/91 Одеса – Костянтинівка (1041 пасажир);
  • №138/137 Хмельницький – Лисичанськ (1003 пасажири);
  • №58/57 Одеса – Ковель (907 пасажирів).

Крім того, за даними УЗ, висока зацікавленість пасажирів спостерігається і щодо таких напрямків:

  • Київ – Івано-Франківськ
  • Київ – Ужгород
  • Київ – Львів
  • Київ – Ковель
  • Київ – Миколаїв, Херсон
  • Київ – Кривий Ріг
  • Київ – Запоріжжя
  • Київ – Лисичанськ, Попасна
  • Київ – Костянтинівка
  • Київ – Покровськ, Авдіївка
  • Одеса – Івано-Франківськ, Чернівці
  • Одеса – Костянтинівка – Одеса
  • Маріуполь – Львів
  • Лисичанськ – Ужгород
  • Дніпро – Трускавець
  • Харків – Одеса
  • Харків – Новоолексіївка
  • Харків – Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв
  • Харків – Рахів.

Раніше в «Укрзалізниці» заявили про призначення додаткових поїздів на травневі і Великодні свята.

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