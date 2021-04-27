Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Великдень

Синоптик Наталка Діденко розповіла, чого чекати в Україні від погоди на Великдень 2 травня. Як написала вона у фейсбуці, з середи в Україну прийде тепло.

«Вже завтра вдень після ще досить холодної, із заморозками, ночі сонце підштовхне температуру повітря до +11+15 градусів. Хіба що на Сумщині буде холодніше, +8+10 градусів... Оскільки цьогорічна весна дуже оригінальна, то й велика неділя (Великдень – ред.) обіцяє вийти за межі стереотипів. За попередніми прогнозами, і вночі, і вранці 2-го травня на Заході, Півночі та в Центрі очікуються радісні зливи, поривчастий вітер, веселі грози і розкішна температура повітря до +17+23 градусів. А на Сході та Півдні – лише нічні зорі, денне сонце і тепла погода», – розповіла Наталка Діденко.

За її словами, у Києві на Великдень передбачається дощ, гроза і +18 градусів.

Великдень у християн східного обряду цьогоріч припадає на 2 травня.