Укрзалізниця запровадила додаткові поїзди на Великдень і травневі свята

«Укрзалізниця» збільшує кількість додаткових поїздів на Великодні та травневі свята, «реагуючи на підвищений попит», повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород і Волинь із Рівненщиною.

В УЗ навели оновлений перелік додаткових поїздів на свята:

№ 249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, із Києва з 30.04 по 28.05 по парних;

№ 242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;

№ 26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;

№ 235/236 Ужгород – Львів: 01.05 з Ужгорода.

Як повідомили в «Укрзалізниці», на період Великодніх і травневих свят змінений графік руху поїзда №7088/7087 сполученням Харків – Костянтинівка, який від 29 квітня по 10 травня курсуватиме щоденно.

В «Укрзалізниці» також закликали пасажирів правильно носити маски, користуватися антисептиком й утриматися від подорожей у разі симптомів хвороби чи нещодавніх контактів із захворілими.