Набір продуктів до Великодня цьогоріч подорожчав на 10% – УКАБ

Великодній набір продуктів для однієї сім’ї цього року подорожчав на 10% порівняно з 2020 роком, повідомила у вівторок асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Якщо у великодній кошик покласти паску (0,5 кг), десяток яєць, масло (200 г), сир (0,5 кг), твердий сир (0,5 кг), домашню ковбасу (1 кг), сало (0,5 кг), запечену курку (1 кг) і запечену свинину (1 кг) – вартість такого кошика вийде близько 712 грн, що на 10% більше за аналогічний великодній набір рік тому», – йдеться в повідомленні.

За даними УКАБ, найбільше зросли ціни на яйця – на 53%, а також паски – на 21% і курятина – на 17%.

Зокрема, паска цього року обійдеться українцям у середньому у 85 грн (проти 70 грн минулого року), десяток яєць – 35 грн (проти 23 грн у 2020 році), сир – 60 грн (проти 54 грн), твердий сир – 124 грн (проти 113 грн), куряча тушка – 63 грн (проти 54 грн), сало – 42 грн (проти 38 грн). Також подорожчало вершкове масло – до 46 грн (проти 44 грн) і ковбаса – до 134 грн (проти 130 грн).

Водночас вартість буженини (запеченої свинини) до Великодня 2021 року знизилася до 111 грн (проти 113 грн роком раніше), вказують в УКАБ.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомляло про відсутність підстав для здорожчання продуктів харчування, зокрема до Великодніх свят. У відомстві з посиланням на представників торгових мереж і профільних асоціацій заявляли, що «до Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною».