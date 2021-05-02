Бойовики напередодні Великодня порушили режим тиші 12 разів – штаб ООС

Російські гібридні сили порушували режим припинення вогню 12 разів протягом доби 1 травня, йдеться в зведенні штабу Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в штабі фіксували обстріли поблизу Шумів, Південного, Пісків, Новгородського, у тому числі із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

«Біля Водяного збройні формування Російської Федерації застосували підствольні гранатомети, а у передмісті Талаківки – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу населеного пункту Майорськ був помічений ворожий БПЛА з перетином лінії розмежування, а в районі населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат, російсько-окупаційні війська скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових», – йдеться в заяві.

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Напередодні штаб повідомляв про поранення одного з українських військових. Згідно з ранковим зведенням, його стан задовільний.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ», – повідомляє командування ОС.

Зранку 2 травня порушень режиму тиші в зоні бойових дій не фіксували.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованих ними територій протягом доби 1 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.