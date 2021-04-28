Дніпро: бійці та родичі загиблих військових вимагають звільнити посадовця облради через слова «в Україні війна не йде»

У Дніпрі бійці та родичі загиблих військових 28 квітня пікетували обласну раду у відповідь на заяву першого заступника голови облради, представника партії «Опозиційна платформа – За життя» Геннадія Гуфмана, що «в Україні війна не йде». Акція відбулася під гаслом «Якщо це не твоя війна, це не твоя країна».

Як розповів Радіо Свобода Сергій Ніконов (голова громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини», яка ініціювала акцію), у заході взяло участь близько 100 людей. За його словами, родичі загиблих, колишні бійці, волонтери збирають підписи під зверненнями до облради з вимогою звільнення Геннадія Гуфмана з посади та до Верховної Ради з вимогою ухвалити закон про колабораціонізм.

Як зазначив Ніконов, слова посадовця, що «в Україні війна не йде» – це не просто заперечення факту російської агресії в Україні, а й паплюження пам’яті загиблих бійців.

«Війна є! Є понад 600 загиблих з Дніпропетровської області. Ми мовчати не будемо, нікому не дамо ображати пам'ять наших дітей. Я не юрист, я – батько загиблого бійця і голова громадської організації, яка об’єднує родини загиблих. І ми сьогодні вийшли, аби показати, що ми мовчати не будемо. Звісно, депутатства цю людину позбавити складно, але звільнити з посади заступника голови облради можна, і ми цього вимагаємо. І хай Верховна Рада ухвалює закон про колабораціонізм, щоб за такі заяви карали», – сказав він.

15 квітня перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради, голова фракції партії «Опозиційна платформа – За життя» в облраді Геннадій Гуфман на пресконференції сказав, що «слава Богу, в Україні не йде війна». 27 квітня в коментарі інформагенції «Міст-Дніпро» він пояснив, що мав на увазі, що «в Україні юридично війни немає».

«Президент, прем’єр-міністр і віцепрем’єр з питань реінтеграції запевнили, що війни й не буде. Але в Україні є горе. Є ті, хто хочуть війни й спекулюють на горі. Щоб бути героями, війна не потрібна. Те, що вже 7 років відбувається на Донбасі – це небажання політиків дати людям мир», – заявив Гуфман.

У пресслужбі Геннадія Гуфмана Радіо Свобода додали, що своїми словами він не мав на меті образити родичів загиблих військових, і нагадали, що заступником облради він був обраний більшістю голосів депутатів.

На своїй сторінці у фейсбуці посадовець написав, що у нього сказане питань не викликало, але в інших викликало, «довелося пояснити».