У Запоріжжі вимагали ухвалити «закон про колабораціонізм»

У середу, 31 березня, під стінами Запорізької міської ради відбувся мітинг за ухвалення «закону про колабораціонізм». Зокрема, активісти вимагали від депутатів ради ухвалити відповідне звернення до уряду, парламенту та президента, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Декілька десятків учасників акції принесли з собою плакати з написами «Ні колаборантам» та «Україні потрібний закон про колабораціонізм», а також запалили димові шашки.

«У багатьох містах України відбулися такі акції, і були проголосовані деякими міськими радами звернення до президента України, до прем’єр-міністра, до Верховної ради з приводу того, щоб ухвалити закон, який необхідно було ухвалити ще у 14-му році, з початку війни. Це «закон про колаборантів». На сьогоднішній день, на восьмий рік війни, ми бачимо як підіймають голову сепаратистські настрої, які штучно підігрівають саме колаборанти, які мають вплив, фінансування з Російської Федерації, і, таким чином, війна продовжується не лише на передовій, а в мирних містах – на ідеологічному фронті», – розповів один з організаторів акції, ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

Учасники акції передали своє звернення представнику мерії з вимогою розглянути його під час сесії міської ради, яка мала відбутися сьогодні, 31 березня. Наразі засідання ради перервано на невизначений час через телефоне повідомлення про замінування будівлі мерії, на місці працюють відповідні служби.

Організаторами акції за ухвалення «закону про колабораціонізм» у Запоріжжі виступив місцевий осередок «Національного корпусу», до яких долучилися представники «Правого сектору», ВО «Свобода», громадської організації «Сокіл» та «Ветеранського братства».

У лютому 2021 року у Верховній раді України представниками пропрезидентської фракції був зареєстрований законопроєкт № 5144 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)». у ньому пропонується запровадити кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

Раніше, у листопаді 2020 року у розділі електронних петицій на сайті президента України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів петиція до Володимира Зеленського з пропозицією розробити та подати до Верховної Ради проєкт закону «Про колабораціонізм».