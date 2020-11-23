На сайті Зеленського набрала необхідні голоси петиція за ухвалення закону «Про колабораціонізм»

У розділі електронних петицій на сайті президента України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів петиція до Володимира Зеленського з пропозицією розробити та подати до Верховної Ради проєкт закону «Про колабораціонізм».

Автор петиції Станіслав Ляшенко пропонує законодавчо визначити та закріпити поняття «колаборант» та «пособник окупантів».

«Одночасно з цим законодавчо закріпити і визначити статус Російської Федерації як держави-окупанта та агресора. Заборонити діяльність політичних об’єднань (партій) та громадських організацій, які матеріально, інформаційно та іншим чином підтримують державу-окупанта», – вказує автор петиції.

Документ був поданий 7 вересня, тепер на це звернення має відповісти президент України Володимир Зеленський.

Росія в лютому-березні 2014 здійснила окупацію та спробу анексії українського півострова Крим, а від квітня 2014 року підтримує зброєю, навчаннями та наданням особового складу бойовиків на Донбасі, які нині контролюють частини Донецької та Луганської областей.