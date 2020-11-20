«Повернення Криму ‒ питання часу»: російські опозиціонери про анексований півострів

Дев’ятий Форум вільної Росії, традиційна останніми роками конференція російської опозиції, відбудеться 20 і 21 листопада, вперше ‒ в онлайн-режимі. Як повідомляють його організатори, в дискусіях візьмуть участь понад 60 промовців, а серед тем зазначені конституційне переформатування російської влади, уроки білоруського опору для російської опозиції, соціально-економічні наслідки пандемії, репресивні практики Кремля тощо.

Про те, як російські опозиційні політики бачать проблему анексованого Криму і майбутнє півострова, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Співзасновник Форуму вільної Росії Іван Тютрин розповів Крим.Реалії, що питання ставлення до анексії Криму для організаторів ‒ одне з основних.

«Наша позиція полягає в тому, що російська влада у 2014 році вчинила міжнародний злочин. У нас лише два критерії для участі у форумі. По-перше, це мають бути люди, опозиційно налаштовані до путінського режиму, по-друге ‒ і це, мабуть, найголовніше, ‒ ті, хто засуджує анексію Криму як міжнародний злочин цього режиму. Російські політики, які називають себе опозиційними, але не вважають, що Крим мають повернути Україні, просто не допускаються до участі в Форумі вільної Росії. Нехай більшість росіян все ще позитивно оцінює факт анексії Криму, але нас це не хвилює. На наш погляд, реальні опозиційні російські сили мають називати речі своїми іменами. Загалом мені здається, що тотальний кримський консенсус уже закінчився, і люди звертають увагу на інші, нагальніші проблеми», ‒ каже він.

На думку Івана Тютрина, громадська думка в Росії може кардинально змінитися, як тільки буде припинена державна пропаганда, зокрема і щодо анексії Криму.

Коли люди дізнаються, скільки їм особисто, зі своєї кишені доводиться платити за кримську анексію ‒ якісь речі доведеться переглянути

«Якщо несистемна опозиція опиниться при владі, то одним із найвірніших засобів успіху буде просто почати говорити правду. Я розумію, що поведінка росіян іноді викликає подив українців, але ж громадяни нашої країни (Росії ‒ ред.) вже 20 років перебувають під впливом дуже серйозної пропаганди. Фактично в щоденному режимі людям промивають мізки. Після того, як їм стане зрозумілою реальна картина, думаю, багато що зміниться. Наприклад, коли вони дізнаються, скільки їм особисто, зі своєї кишені доводиться платити за кримську анексію ‒ якісь речі доведеться переглянути. Наскільки я пам’ятаю, до 2014 року Криму в російському порядку денному практично не існувало ‒ він з’явився там як політтехнологічний інструмент Путіна для піднесення рейтингу, який похитнувся, на ідеї захоплення півострова і нібито відновлення імперії. Мені здається, реального запиту не було», ‒ вважає Тютрин.

Російський опозиційний політик, член постійного комітету Форуму вільної Росії Гаррі Каспаров переконаний, що ця країна не зможе стати демократичною без відмови від анексії півострова й імперської політики загалом.

Імперська політика у 21-му столітті не приносить нічого, окрім бід і розчарувань, серед іншого, і самій Росії

«Ми ніколи не забували про Крим. Його анексію необхідно кардинально переглянути в новій Росії, якщо ця Росія буде демократичною. З точки зору більшості учасників нашого форуму, майбутнє країни пов’язане з парламентаризмом і відмовою від імперської суті держави. Це передбачає і відмову від усіх анексій і претензій на будь-які території, які раніше входили до складу Російської імперії чи Радянського Союзу. Імперська політика у 21-му столітті не приносить нічого, окрім бід і розчарувань, серед іншого, і самій Росії. До чого, окрім збагачення путінських олігархів, призвели його авантюри в Сирії, у Лівії? Перегляд цієї політики неминучий, просто Крим стоїть окремо: у різних політичних сил у майбутній Росії, найімовірніше, буде спокуса використати кримську карту, знову зіграти на квазіпатріотичних почуттях росіян», ‒ каже він.

Гаррі Каспаров підкреслює, що повторного референдуму про долю Криму, з його точки зору, бути не може.

Рішення про повернення Криму під контроль України має бути ухвалене новим російським парламентом негайно

«Перехідний період не може супроводжуватися переговорами з цього приводу ‒ переговори тут вести нема про що. Рішення про повернення Криму під контроль України має бути ухвалене новим російським парламентом негайно. А ось технологія передачі, який час вона займе ‒ це вже інше питання. Як впливати на путінський режим просто зараз? Проблема в тому, що Захід розніжений, він звик до комфортного життя. Всі ці сотні мільярдів доларів, які путінські подільники вкачали в західну економіку, вже створили такий плацдарм, і їх дуже важко зігнати з нього. Реальні санкції, що б’ють по путінському режиму, призводитимуть до певних витрат і для самого західного істеблішменту. Але як тільки там з’явиться політична воля, ситуація різко зміниться. Ресурсів у США більше ніж достатньо, і вони можуть швидко поставити Росію на місце», ‒ вважає Каспаров.

Український журналіст Тарас Березовець припускає, що деякі учасники нинішнього Форуму вільної Росії дійсно можуть очолити країну в майбутньому.

Серед цьогорічних учасників Форуму вільної Росії є майбутні депутати Держдуми, міністри, губернатори тощо. Краще мати справу з ними заздалегідь

«Так вийшло, що деякі учасники Форуму вільної Росії сьогодні визнані державними злочинцями або терористами в самій Росії, а це можна сприймати як медаль. Мабуть, це найадекватніша частина російської опозиції, і я беру участь у всіх її форумах, починаючи з третього. До слова, я єдиний учасник від України. У першу чергу я доношу до росіян те, що сьогодні відбувається в Україні, як сприймається майбутнє відносин двох країн. Я впевнений, що рано чи пізно режим Путіна впаде, а Росія стане вільною. Цілком можливо, що серед цьогорічних учасників Форуму вільної Росії є майбутні депутати Держдуми, міністри, губернатори тощо. Краще мати справу з ними заздалегідь, а не тоді, коли все станеться. У своїх резолюціях вони завжди визнавали Крим частиною України, проте там ще є з ким працювати й кого переконувати», ‒ каже Березовець.

Втім, російський політолог Леонід Радзиховський називає учасників Форуму вільної Росії «стовідсотковими маргіналами» у зв’язку з їхніми поглядами на анексію Криму.

«Для переважної більшості росіян такого питання не існує: це те саме, що міркувати, чи є російськими Калуга або Нижегородська область. До того ж, згідно з російськими законами, немає ніякої юридичної, фізичної можливості щось змінити в цьому плані. Щоб виключити якусь область зі складу Росії, потрібні такі юридичні процедури, які на практиці неможливі. Словом, це фантастична річ, і за законом навіть згадка про відділення частини Росії вважається кримінальним злочином. Я думаю, що російські опозиціонери, які говорять про це, зовсім не божевільні ‒ вони прекрасно знають, що це утопія. Але говорити можна все що завгодно, особливо якщо ви перебуваєте поза межами Росії. Раніше члени «Единой России» запевняли, що країна до 2020 року обжене Японію чи Португалію ‒ але всі ж розуміли, що цього не станеться», ‒ каже він.

За оцінкою Леоніда Радзиховського, в Росії не існує опозиції в традиційному розумінні, а сама політика будується на удаванні. Отже, робить висновок політолог, не варто надавати значення словам учасників Форуму вільної Росії.