У МінТОТ заявили, що використовувати термін «анексований» щодо Криму – помилка

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосили, що вживати термін «анексований» стосовно українського Криму є хибним. Про це сказав заступним міністра Ігор Яременко під час презентації аналітичної доповіді «Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги», підготовленої Радою зовнішньої політики «Українська призма»..
У міністерстві наголосили, що «згідно із українським законодавством, Кримський півострів включно із містом Севастополь є тимчасово окупованими Російською федерацією територіями України».
«Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими – це Російська Федерація. Вся міжнародна спільнота використовує формулювання «тимчасово окуповані території» як щодо півострова, так і щодо Донбасу. Дозволяється також використання формулювання «спроба анексії» щодо Криму, але не «анексія». Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов’язання РФ за міжнародним гуманітарним правом», – наголосив Яременко.
За словами Яременка, визначення «анексія» продовжує російський наратив про те, що питання повернення півострова під контроль України начебто є закритим.
«Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном «тимчасова окупація», адже Крим, я певен, повернеться під контроль України», – резюмував Яременко.
У МінТОТ нагадали, що позавчора Третій Комітет Генасамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, у резолюції Комітету засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що «органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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