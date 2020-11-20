У МінТОТ заявили, що використовувати термін «анексований» щодо Криму – помилка

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосили, що вживати термін «анексований» стосовно українського Криму є хибним. Про це сказав заступним міністра Ігор Яременко під час презентації аналітичної доповіді «Нова політика деокупації: дороговкази та перестороги», підготовленої Радою зовнішньої політики «Українська призма»..

У міністерстві наголосили, що «згідно із українським законодавством, Кримський півострів включно із містом Севастополь є тимчасово окупованими Російською федерацією територіями України».

«Єдина країна, яка називає Крим і Севастополь анексованими – це Російська Федерація. Вся міжнародна спільнота використовує формулювання «тимчасово окуповані території» як щодо півострова, так і щодо Донбасу. Дозволяється також використання формулювання «спроба анексії» щодо Криму, але не «анексія». Це вкрай важливо і для нас у тому числі. Це підкреслює відповідні зобов’язання РФ за міжнародним гуманітарним правом», – наголосив Яременко.

За словами Яременка, визначення «анексія» продовжує російський наратив про те, що питання повернення півострова під контроль України начебто є закритим.

«Ми з цим абсолютно не згодні, а отже наполегливо просимо користуватися терміном «тимчасова окупація», адже Крим, я певен, повернеться під контроль України», – резюмував Яременко.

У МінТОТ нагадали, що позавчора Третій Комітет Генасамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, у резолюції Комітету засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що «органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».