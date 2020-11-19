Представник президента в АРК на форумі ООН закликав збільшити санкційний тиск на Росію

Представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич закликав збільшити санкційний тиск на Росію через ситуацію з порушенням прав людини в Криму. Про це він заявив під час 13-ї віртуальної сесії форуму ООН з питань меншин в Женеві 19 листопада.

Кориневич розповів, що російські медіа в Криму використовують мову ворожнечі по відношенню до кримських татар, етнічним українцям і релігійних меншин.

«Агресивна політика Кремля спрямована на розпалювання ворожнечі на етнічному та релігійному підґрунтях. Для припинення порушень прав людини в Криму, авжеж, потрібно деокупувати територію і повернути під контроль України. А для цього потрібно в тому числі зберігати та збільшувати санкційний тиск на Російську Федерацію та сприяти доступу міжнародних моніторингових механізмів на тимчасово окуповану територію Кримського півострова», – зазначив під час виступу Кориневич.

1 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Керченського мосту.