Представник президента в АРК на форумі ООН закликав збільшити санкційний тиск на Росію

Представник президента України в Автономній республіці Крим Антон Кориневич закликав збільшити санкційний тиск на Росію через ситуацію з порушенням прав людини в Криму. Про це він заявив під час 13-ї віртуальної сесії форуму ООН з питань меншин в Женеві 19 листопада.
Кориневич розповів, що російські медіа в Криму використовують мову ворожнечі по відношенню до кримських татар, етнічним українцям і релігійних меншин.
«Агресивна політика Кремля спрямована на розпалювання ворожнечі на етнічному та релігійному підґрунтях. Для припинення порушень прав людини в Криму, авжеж, потрібно деокупувати територію і повернути під контроль України. А для цього потрібно в тому числі зберігати та збільшувати санкційний тиск на Російську Федерацію та сприяти доступу міжнародних моніторингових механізмів на тимчасово окуповану територію Кримського півострова», – зазначив під час виступу Кориневич.
1 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення про доповнення переліку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають цілісність і суверенітет України, двома фізичними та чотирма юридичними особами, причетними до будівництва Керченського мосту.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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