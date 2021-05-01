На Донбасі 1 травня зазнав поранення український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 1 травня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, від початку першої доби травня російські гібридні сили здійснили два порушення режиму перемир’я.

Ще шість порушень з боку бойовиків українські військові зафіксували впродовж доби 30 квітня, втрат серед українських військових не було.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 30 квітня і 1 травня не наводять, але звинувачують українських військових в обстрілах передмість Донецька та Горлівки впродовж останньої доби.

В угрупованні «ЛНР» заявили про два порушення режиму тиші з боку українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.



З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.