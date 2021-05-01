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01 травня 2021, Київ 22:09
Новини | Суспільство

В УПЦ (МП) повідомили про прибуття Благодатного вогню в Україну

Церемонія сходження Благодатного вогню відбулася сьогодні у Єрусалимі

Благодатний вогонь, церемонія сходження якого сьогодні відбулася у Єрусалимі, привезли в Україну.

Зустрічав його митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Антоній.

Речник Православної церкви України Євстратій Зоря раніше повідомляв, що до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Благодатний вогонь мають доставити близько 10 години ранку 2 травня звичайним авіарейсом.

«Звичай привозити Святе Світло у ніч Великодня – зовсім новий, він виник лише завдяки встановленню авіаперельотів. У давнину такого звичаю не існувало, хоча відомо, що у часи Середньовіччя деякі паломники за багато місяців після Пасхи привозили в наші краї Святе Світло. Тому немає жодної справді вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло», – наголосив він.

У Єрусалимі 1 травня відбулася церемонія сходження Благодатного вогню, що символізує воскресіння Ісуса Христа.

Церемонію відвідали близько 2500 прочан з 11 країн. Її учасники мали надати свідоцтво про вакцинацію, або ж негативний тест на коронавірус. Цього року прочан було більше, ніж минулого, та менше, ніж у допандемійний період.

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