РНБО застосувала санкції щодо «злодіїв у законі» – Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України застосувала санкції стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Про це заявив у відеозверненні 14 травня президент України Володимир Зеленський.

«Після ухвалення закону про злодіїв у законі, стратегії боротьби з організованою злочинністю та дев’яти місяців роботи застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі, відомих наразі у світі. Більшість із них перебуває не в Україні. А кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась удвічі: з 34 до 17 осіб. Сьогодні ми зробили все, щоб ця цифра дорівнювала нулю. У найближчий час і назавжди», – сказав глава держави.

За його словами, до цих осіб застосовані такі обмеження: блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення.

«Те саме стосується й іншої ланки цього світу – лідерів злочинних угруповань, так званих кримінальних авторитетів. Ми – гостинна країна, але не для 111 іноземців – це кримінальні авторитети, до яких сьогодні застосовано такий самий пакет санкцій. Ми не кажемо вам «до побачення», ми кажемо «прощавайте», – додав Зеленський.

Про запровадження санкцій щодо 557 «злодіїв у законі» та 11 кримінальних авторитетів також повідомив 14 травня секретар РНБО Олексій Данілов.

15 квітня президент Зеленський розповів, що у перебігу засідання Ради національної безпеки і оборони того дня обговорювали, зокрема, санкції до «другої частини» контрабандистів, зокрема до 12 осіб.

Перед цим, на засіданні 2 квітня Рада національної безпеки і оборони України запровадила першу частину персональних санкцій проти осіб, яких звинувачують у контрабанді, заявив Зеленський. Тоді йшлося про 10 осіб.

Президент назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України», оскільки за розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

СБУ пізніше повідомила, що проти усіх контрабандистів, до яких РНБО запровадила 2 квітня персональні санкції, відкрито кримінальні провадження.