Щодо підсанкційних контрабандистів відкрито кримінальні провадження – СБУ

Щодо усіх контрабандистів, до яких РНБО запровадила 2 квітня персональні санкції, відкрито кримінальні провадження. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі СБУ.

«Щодо них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами. Про деталі справ ми повідомимо одразу, коли це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не нашкодить розслідуванню», ­– повідомили у відомстві.

У Службі безпеки додають, що саме матеріали відомства лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званої «десятки контрабандистів».

«Дані обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля і оперує конкретними фактами і доказовою базою», ­– наголошує прес-служба.

Президент Володимир Зеленський, оголошуючи 2 квітня рішення РНБО про санкції, назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України». За розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет, із них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці, сказав він.

За словами Зеленського, влада готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.