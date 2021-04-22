Зеленський підписав указ про введення в дію нових санкцій РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня про запровадження санкцій проти низки фізичних і юридичних осіб.

Указ, оприлюднений 21 квітня, набуває чинності з дня його опублікування.

Санкції стосуються 13 фізичних осіб і 95 компаній і запроваджені за рекомендацією Служби безпеки України, йдеться в указі.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, часткове припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за кордон.

15 квітня президент Зеленський розповів, що у перебігу засідання Ради національної безпеки і оборони того дня обговорювали, зокрема, санкції до «другої частини» контрабандистів, зокрема до 12 осіб.

Перед цим, на засіданні 2 квітня Рада національної безпеки і оборони України запровадила першу частину персональних санкцій проти осіб, яких звинувачують у контрабанді, заявив Зеленський. Тоді йшлося про 10 осіб.

Президент назвав контрабанду «економічним тероризмом проти України», оскільки за розрахунками експертів збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів – внаслідок неефективної роботи митниці.

СБУ пізніше повідомила, що проти усіх контрабандистів, до яких РНБО запровадила 2 квітня персональні санкції, відкрито кримінальні провадження.