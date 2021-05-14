Україна просить США надати інформацію про санкції стосовно українців – Данілов

Україна звернулася до США з проханням надати інформацію щодо того, коли та на якій підставі були запроваджені санкції стосовно громадян України. Про це заявив на брифінгу 14 травня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

«Ми до них ( до США – ред.) звернулися з офіційними документами, щоб вони нам по кожному громадянину України надали вичерпні відповіді, коли, на підставі чого були введені ті чи інші санкції для реагування тут, на території України щодо цих осіб. Якщо наші правоохоронні органи будуть вважати за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти, що стосується їхньої роботи, якщо буде ухвалене рішення щодо запровадження санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання всіх документів, обробки всіх документів ми це будемо робити на території нашої країни», – сказав Данілов.

За його словами, на сьогодні достеменно відомо про 61 громадянина України, проти якого США запровадили санкції.

«Крім того, ми будемо звертатися до наших європейських партнерів, також будемо в них усіх питати щодо всіх цих людей, тому що до певного часу, на жаль, наша держава цими питаннями не займалася, ми не з’ясовували, чому, на підставі чого і хто запроваджував ті чи інші санкції. Після отримання такої інформації ми будемо по кожному громадянину ухвалювати окремі рішення», – додав Данілов.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський не коментував запровадження санкцій проти нього.

Володимир Зеленський висловився на підтримку санкцій, які Сполучені Штати запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського.

У Раді національної безпеки й оборони України зазначили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського «у разі надходження пропозицій». Про це в РНБО повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.