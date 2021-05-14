«Це спроба дискредитувати «ОПЗЖ» – Павленко про справу Медведчука

Народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – за життя» Юрій Павленко назвав кримінальне провадження стосовно народного депутата Віктора Медведчука спробою влади дискредитувати партію. Про це він сказав в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

Представник партії Медведчука назвав запобіжний захід йому «несправедливим» і припустив, що той вирішуватиме питання про його оскарження зі своїми адвокатами.

«Вчора прокурори не навели жодного підтвердження, фактично, будь-якого скоєння злочину з боку Віктора Медведчука. Навпаки, вчорашній розгляд у суді підтвердив, що дана кримінальна справа є нічим іншим, як способом політичного переслідування, політичного тиску на одного з лідерів опозиції і спробою дискредитувати головну найбільшу опозиційну силу в країні – «Опозиційну платформу – За життя» – заявив Павленко.

Він зазначив, що був готовий допомогти Медведчуку із внесенням застави «у межах своєї декларації».

11 травня на тлі проведення обшуків у депутата Віктора Медведчука генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам – Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку. Їм інкримінують «державну зраду» і «готування до розграбування національних цінностей на окупованій території».

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Козак нині перебуває в Росії. За словами Медведчука, Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генерального прокурора і заявив, що ознайомився з підозрою. Пізніше адвокат Медведчука повідомив, що підозра вручена за статтями 111 і 438 ККУ (держзрада і порушення звичаїв війни).

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокурори просили взяти політика під варту до 10 липня з альтернативою внесення застави у 300 мільйонів 930 тисяч гривень.

Офіційно інкриміновані Вікторові Медведчуку факти були вперше оприлюднені у журналістському розслідуванні «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA:Перший») у жовтні 2018 року.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».