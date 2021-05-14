СБУ заявила, що підозрює Семенченка в організації обстрілу «112 каналу»

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому народному депутату Семену Семенченку у організації обстрілу будівлі «112 каналу». Про це СБУ повідомила 14 травня.

За повідомленням, Семенченку та іншим фігурантам повідомили про підозру у скоєнні терористичного акту за змовою групи осіб, вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Кваліфікація передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з можливою конфскацією майна.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування», – заявляє СБУ.

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За версією слідства, Семенченко в червні 2019 року «провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу», а також нібито організував передачу грошей на купівлю «транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину».

В СБУ вважають, що першим задумом було підірвати автомобіль біля будівлі телеканалу, але зрештою організатори вирішили обстріляти її з гранатомета.

«У ході санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи у столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували у ході вчинення злочину», – зазначають у відомстві.

Аналогічне повідомлення поширив і Офіс генерального прокурора. В ОГП нагадують, що особа вважається невинуватою в злочині, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено вироком суду.

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Адвокат Семена Семенченка Владислав Добош повідомив Радіо Свобода, що наразі не бачив цієї підозри, відтак не може її прокоментувати.

Семенченко наразі перебуває під вартою у справі про створення «приватної військової компанії».

У липні 2019 року поліція повідомила, що вночі проти 13 липня невідомі вистрілили із гранатомета у фасад будівлі, де був розташований телеканал «112 Україна». Внаслідок пострілу ніхто не постраждав. Правоохоронці відкрили провадження за статтею «терористичний акт».

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».