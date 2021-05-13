UA30: в Україні відкрили кіберцентр для захисту від хакерських атак

Міністерство цифрової трансформації повідомило про відкриття в Україні кіберцентру UA30 для захисту держави від хакерських атак.

«Це перший крок до побудови системи кіберзахисту світового рівня», – йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, кіберцентр увійшов до структури Служби спецзв’язку та захисту інформації України.

«Це новітній державний центр реагування на кіберінциденти, здобуття навичок та знань у сфері кіберзахисту. До його складу входить також оновлений тренінговий майданчик з унікальною технологією відпрацювання реальних сценаріїв кібератак у навчальному середовищі. У світі налічується всього близько 20 таких платформ, шість з яких у США», – зазначили у відомстві.

Створений кіберцентр також визначено як «адміністратора безпеки» Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, куди до 2024 року мають бути перенесені 80% реєстрів, кажуть у Мінцифри.

Очікується, що кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.