РФ збільшила кількість кібератак на Україну на тлі концентрації військ біля кордонів – СБУ

Служба безпеки України зафіксувала збільшення кібератак на Україну з боку Росії на тлі сконцентрованих вздовж українсько-російського кордону військових формувань, цитує сайт СБУ начальника управління Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка.

«СБУ зафіксувала суттєве зростання кількості кібератак напередодні та під час скупчення військових РФ поблизу держкордону України», ‒ повідомив Ілля Вітюк.

Російська сторогна такі заяви зазвичай або не коментує, або заперечує.

За словами Вітюка, з початку року СБУ нейтралізувала понад 600 кібератак і кіберінцидентів, викрила спроби масштабних операцій кібершпигунства щодо вітчизняних органів виконавчої влади, суб’єктів сектору оборони та безпеки.

З березня поточного року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Українська розвідка відзначила лише часткове відведення російських військ.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника Міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» з більш ніж 100 тисяч раніше стягнутих.

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