Суд залишив Семенченка під вартою – адвокат

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою без альтернативи внесення застави колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення «приватної військової компанії». Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода адвокат Владислав Добош.

«Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Дана стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом’якшує на даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб», – розповів адвокат.

За його словами, ухвала суду не підлягає оскарженню у зв’язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.

7 квітня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення «приватної військової компанії».

Сам Семенченко на засіданні заявив, що не визнає себе винним.

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)».