Поліція і СБУ: знайшли причетних до розклеювання антиугорських летючок на Закарпатті

Поліція Закарпатської області і Служба безпеки України повідомили 9 травня про виявлення причетних до розклеювання на Закарпатті летючок антиугорського змісту, хоча їхні повідомлення мають відмінності.

Як повідомили в поліції, встановлена причетність до злочину щодо порушення рівноправності громадян киянина і двох жителів Дніпра. За повідомленням СБУ, були викриті організатори поширення антиугорських летючок, і це троє осіб, двоє з яких – переселенці з міста Луганська.

За повідомленням обласної поліції, підозрювані розповідають, що шукали роботу по оголошеннях в інтернет-мережі, й там наткнулися на пропозицію розклеїти провокативні листівки, за що було запропоновано 200 доларів. Також зловмисники зазначили, що «роботодавець» їм невідомий, дії координувалися тільки за допомогою інтернет-зв’язку. Але, заявили в поліції, правоохоронцям уже відомо, що замовником є особа з Росії.

За даними ж СБУ, зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за 500 доларів. «Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько 500 доларів у доларовому еквіваленті)», – мовиться в повідомленні спецслужби.

В СБУ також звернули увагу, що фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в місті Берегові Закарпатської області, а «щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят».

Ідеться про розклеювання на Берегівщині провокативних листівок із погрозами, адресованими українцям угорського походження. Слідчі Берегівського районного відділу поліції кваліфікували такі дії зловмисників за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами, повідомили в поліції.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури повідомили згаданим трьом особам про підозру у вчиненні вказаного злочину і вже провели обшуки за місцем їхнього мешкання, заявили в поліції.

В СБУ, зі свого боку, повідомили, що в межах згаданого кримінального провадження проведено низку обшуків за місцями проживання і затримання фігурантів; «у перебігу слідчих дій правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності». Вирішується питання стосовно обрання фігурантам запобіжного заходу.

Заходи для викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській і Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, поінформували в СБУ.

2 травня поліція Закарпаття повідомила, що «поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження».

Із оприлюднених фотографій цих летючок видно, що вони написані українською мовою з грубими помилками, на кшталт «україНЬСкої».

Закарпатський політолог Дмитро Тужанський, експерт із українсько-угорських відносин, повідомивши раніше 9 травня про затримання трьох підозрюваних, звернув увагу ще напередодні нинішньої заяви СБУ про затримання «організаторів поширення антиугорських листівок», що, на його думку, найімовірніше, працювали «дилетанти за наймом».

«Відтак тепер дуже важливо розмотати цей клубок до кінця, зокрема, з’ясувати, хто замовник і чи не причетні ці виконавці або замовники до інших аналогічних українсько-угорських провокацій останнього часу», – написав він у фейсбуці.

Останніми роками між Україною й Угорщиною напружені відносини з цілою низки причин – від тверджень Будапешту, що нові українські закони про освіту і про державну мову, мовляв, «дискримінують угорську меншину» в Україні, до критичних заяв Києва, що Угорщина втручалася в останні місцеві вибори в Україні восени 2020 року – на Закарпатті, де є значна угорська меншина, – і через масову роздачу мешканцям Закарпаття угорських паспортів (це призвело 2018 року до вислання з України угорського консула в Берегові).

Крім того, на початку 2018 року двічі підпалювали будівлю Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді.

Як з’ясувало слідство, ті підпали здійснювали за гроші троє громадян Польщі неофашистського чи ультраправого спрямування, а замовником діяв німецький журналіст праворадикального спрямування Мануель Оксенрайтер. Він відомий своїми виступами на підтримку загарбницьких дій Росії останнього часу і, як казали в СБУ, і співпрацею зі спецслужбами Росії.