Чергову базу зберігання танків та артилерії виявили на окупованій частині Донбасу

17 танків поза зоною відведення виявлено Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік Луганська. Це територія підконтрольна російським гібридним силам на трасі Луганськ – Хрустальний (колишній Красний Луч). Що за місце, де зберігається бронетехніка незаконних збройних формувань, розбиралося Радіо Донбас.Реалії.

Інформація про концентрацію танків була оприлюднена у звіті СММ ОБСЄ за 14 травня 2021 року. У звіті йдеться, що техніка розміщена біля населеного пункту Мирне, за 28 кілометрів на південний захід від окупованого Луганська.

Саме місце базування легко знайти на супутникових знімках. Окрім танків там можна добре побачити іншу бронетехніку, буксирувані гармати та автотранспорт.

Якщо простежити історію супутникових зображень цієї локації, то видно, що військова техніка там вперше зафіксована у квітні 2016 року, до цього там були напівзруйновані господарські споруди.

Неподалік від цієї бази (за 15 кілометрів) розташована інша база зберігання бронетехніки, артилерії та полігон. Це селище Бугаївка. Ймовірно саме цю базу прикриває російська радіолокаційна станція (РЛС) 51У6 «Каста-2Е1». Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про неї.

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже повідомляло, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу населених пунктів Зернове, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР» поблизу села Покровка; на полігоні неподалік Міусинська. А безпілотник ОБСЄ зафіксував одразу 2 полігони, підконтрольних Росії формувань. Також знайдена база техніки на східній околиці Дебальцева, що до війни була призначена для стоянки цивільних вантажівок. І що саме прикриває нова російська РЛС біля Алчевська? Подібне фіксувалося на заводі у Горлівці та на старому аеродромі біля Моспине.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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