Зеленський вважає «першим кроком» до анексії роздачу російських паспортів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вважає «великою проблемою» роздачу Росією своїх паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу. Про це він заявив під час пресконференції 20 травня.

«Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема», – сказав Зеленський.

Агентство Bloomberg повідомляло, що в Євросоюзі підготували документ, який має бути представлений на саміті ЄС наприкінці травня. У ньому наголошується, що організація виборів на контрольованих угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» територіях, а також видача російських паспортів місцевим жителям «спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України до складу Росії».

Російська влада неодноразово стверджувала, що її плани не передбачають приєднання Донбасу або війну з Україною. Але в квітні, під час накопичення російських військ поблизу кордонів України та в окупованому Криму, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Москва може передумати: «Усе залежить від того, який масштаб буде у пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, мабуть, змушені будемо встати на захист».