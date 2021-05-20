Пресконференція Зеленського: що він сказав і про що змовчав

Будувати країну без олігархів та без війни, з реформованими судами та продовженням «Великого будівництва», країну без бідності, але з «державою в смартфоні». Так окреслив свої наміри до кінця каденції президент України Володимир Зеленський під час своєї щорічної пресконференції. Реагуючи на гострі запитання та критику, глава держави відповідав, що чітко розуміє, «що робить і куди йде», а крім того – згадував про ті корективи, які вносять у наміри влади пандемія та війна. Зеленський розкритикував наміри частини західних політичних гравців домовитися про добудову російського «Північного потоку -2». Водночас він не озвучив виразної тактики щодо його обіцянки «завершити війну», і не дав чіткої відповіді на звинувачення щодо його оточення та працівників Офісу президента.

Що анонсував Зеленський, на які гострі запитання відповів, а які залишив без відповіді? Радіо Свобода наводить основні тези великої пресконференції президента України.

Пресконференцію за підсумками другого року своєї роботи Володимир Зеленський зібрав у цеху державного підприємства «Антонов».

Тлом для його виступу був літак Ан-124 «Руслан», один з літаків Ан-178, які «Антонов» будує на замовлення Міноборони та другий (недобудований) найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія».

Це тло Зеленський вважає символічним.

Питання не в тому, щоб добудувати літак «Мрія». А в тому, щоб побудувати країну мрій

«Ми повинні пам'ятати про минуле, розуміти, в якому стані ми сьогодні та що ми будемо робити: думати та будувати майбутнє... Питання не в тому, щоб добудувати літак «Мрія». А в тому, щоб побудувати країну мрій, підняти її дуже високо вгору, як підіймається «Антонов». І щоб вона була на висоті інших потужних демократичних цивілізованих держав», пояснив президент України.

Початок пресконференції Зеленського і за формою, і за змістом був схожий на його передвиборчу кампанію, яка завершилася понад два роки тому.

Глава держави почав не з того, що він вже зробив, а зі своїх намірів на решту каденції.

Пріоритети Зеленського

Країна без олігархів:

«Ми будуємо країну без олігархів. І зараз ви бачите результат – країну для 40 мільйонів, а не для сотні Forbes. І де держава повинна допомагати бізнесу, а не великий бізнес повинен жити за рахунок державного бюджету».

Країна, де всі будуть рівні перед законом.

Країна в смартфоні:

«І дійсно ми бачимо результат сьогодні – 10 мільйонів користувачів у «Дії»

«Будуємо країну, яка будує» – озвучив Зеленський свої наміри щодо доріг, інфраструктури, нових виробництв, високотехнологічних проєктів та військової техніки.

– озвучив Зеленський свої наміри щодо доріг, інфраструктури, нових виробництв, високотехнологічних проєктів та військової техніки. Країна без війни:

«І це правда складний шлях, не дуже швидкий. По цеглинах збираючи цей мир – ось що ми робимо. І ми розуміємо, що мир повинен бути міцний, назавжди. І це залежить від нашої армії. Вирішення питання війни, деокупація наших територій, все ж таки, ми віримо – тимчасово окупованих, а не назавжди, я точно знаю, що так і буде», – сподівається Зеленський.

Земельна реформа: «Будуємо країну, де земля належить народу. І це не гасло, а реформа», зауважив глава держави.

«Будуємо країну, де земля належить народу. І це не гасло, а реформа», зауважив глава держави. Країна, де немає бідності.

Війна та переговори з Росією: план «Б», участь США та референдум про Донбас

Запитання про це журналісти ставили главі державі кілька разів. На початку свого правління Володимир Зеленський запевняв, що має план «Б» на випадок, якщо не вдасться досягти миру упродовж року. Втім, зараз він відповів українським медіа, що план «А», в основі якого переговори в «нормандському форматі», ще не вичерпав себе.

Однією з перешкод була пандемія, через яку тривалий час зустрічі не відбувалися, пояснив Володимир Зеленський.

І додав: мир більшою мірою залежить від протилежної сторони конфлікту – Росії.

99% залежить від Росії. Питання про заморозку конфлікту – це 1%, за який я зачепився

«Вирішення питання війни, деокупація наших територій, ми віримо – тимчасово окупованих, а не назавжди: я точно знаю, що так і буде... Скажу відверто, розпочата розмова між ОП і президентом Російської Федерації... Чи завершимо ми війну? Точно, ми в це віримо, – наголошує президент України. І згадує про головну перешкоду.– У нас шахова партія, у якій ми, попри те, що ми «білі», одразу були з половиною фігур. І справді, 99% залежить від Росії. Питання про заморозку конфлікту – це 1%, за який я зачепився, і я ним живу».

Зеленський не розкрив уповні альтернативних кроків для припинення українсько-російського збройного конфлікту. Але зауважив, що в цьому напрямку Україна працює над проведенням двосторонніх переговорів «Зеленський-Путін», а також над залученням додаткової сторони – Сполучених Штатів.

До теми війни Володимир Зеленський повернувся, відповідаючи на запитання журналістів про підготовку закону про референдум. Якщо на місцеві референдуми можуть виноситися лише питання життя громад, які на місцях «розуміють найкраще», то пошук варіантів припинення війни на Донбасі можуть винести на всеукраїнський референдум, анонсував президент України.

«Я вважаю, що це має бути найголовніше питання, яке в нас сьогодні є – ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час – бо в нас декілька планів щодо припинення війни і повернення територій і людей, А, В, С – ми представимо на розгляд суспільству референдум саме з такою тематикою. Це один з планів, якщо не спрацює інший».

Президент України не відповів прямо про те, чи виноситимуться на референдум питання статусу окупованих районів Донеччини та Луганщини, і чи розглядатиметься варіант «Відмови від Донбасу».

«Не готовий зараз говорити... Зради ніякої не буде, я гарант Конституції!» – зазначив він.

Оцінюючи новини про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО, Зеленський засудив ці дії Кремля, але визнав, що дії України обмежені дипломатичними важелями.

«Це точно перший крок. Тому що так відбувалось колись у Криму», – згадав глава держави.

Щодо Криму: ініційовану ним «Кримську платформу» президент України називає етапом деокупації півострова. Президент України анонсує, що Україна та її іноземні партнери в рамках цієї платформи розроблятимуть конкретні кроки для деокупації Криму.

Зеленський помітив послаблення позицій Заходу щодо Росії

Український президент зауважив тривожні тенденції:

«Я відчуваю підтримку пані канцлерки Німеччини Ангели Меркель та пана Емманюеля Макрона (президента Франції). І я вважаю, що вони мають підтримувати (Україну) сильніше. Останнім часом вони послаблюють свої позиції щодо Росії – це пов’язано з економічною ситуацією, тиском бізнесу через санкції. У Німеччині це – тиск через санкційну політику щодо «Північного потоку-2», – припускає Зеленський. – Але я знаю, що вони підтримують Україну».

Ситуація щодо недобудованого російського газогону також розвивається в руслі, небезпечному не лише для України, а і для США та Заходу загалом, заявив Володимир Зеленський.

«Великий ризик, що Росія може натиснути на США і зняти санкції щодо «Північного потоку-2».

«Великий ризик, що Росія може натиснути на США і зняти санкції щодо «Північного потоку-2». Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Джозефа Байдена. Це буде серйозна геополітична перемога Росії та новий перерозподіл сил. Я знаю, що розділились навіть позиції в Конгресі, в Сенаті. І мене бентежить ця ситуація», – визнав Зеленський, повторюючи думки експертів, які напередодні говорили з Радіо Свобода.

Українська сторона проведе зустрічі з американськими конгресменами щодо цього, запевнив він.

Навіщо президенту економіка, фінанси і дороги

Конституція України містить вичерпний перелік повноважень президента України. І там прямо не вказані економічні, фінансові питання чи відповідальність за інфраструктуру: закон відносить це до повноважень Кабміну.

Втім, Зеленський охоче говорив про свої економічні та інфраструктурні ініціативи та плани і результати роботи.

​Про дороги:

Зеленський відкинув зауваження журналістів про те, що дороги – це компетенція уряду, а не глави держави.

Я вважаю, що до мене не будувалися дороги нормально

«Я вважаю, що до мене не будувалися дороги. Нормально, в тому темпі, в тій якості. Це державницька, позиція, і одна з (моїх) обіцянок. Дороги мають бути вітриною нашої країни», – наголосив Володимир Зеленський. І уточнив, що не втручається у фінансову сторону, оскільки це питання уряду, а ставить запитання про якість, швидкість і масштаби виконання робіт.

Він дав зрозуміти, що програма «Велике будівництво» не завершиться, а пошириться на відновлення інфраструктури, історичних пам'яток тощо.

Про НАК «Нафтогаз України»

Це запитання для української влади є одним з найбільш дражливих, після того, як Захід оцінив зміну керівництва компанії як атаку на корпоративне управління.

Президент України заявив журналістам, що причиною були збитки компанії, за які керівництво компанії відповідає перед акціонером (урядом) та яких можна було уникнути.

Про добробут українців

Володимир Зеленський запевняє, що в нього є політична воля завершити в Україні «епоху бідності», але успіх залежить і від інших владних гравців.

«Що стосується бідності – непросто, не все залежить від мене. Тисну на уряд, щоб ми збільшували і мінімалку, і пенсії. Їм непросто. Їм непросто і зі мною, з одного боку, з іншого боку – їм непросто і з наповненням бюджету. Економіка розвивається не дуже добре, достатньо повільно, через COVID. Але тим не менш, якщо порівнювати з європейськими країнами, світовими, що у них в цей час, я вважаю, що ми в нормальному стані знаходимось.

Але епоха бідності завершиться тільки тоді, коли всі будуть сплачувати податки, коли дерегуляція буде, і коли буде держава буде максимально діджиталізована», – вважає президент України.

Другий термін Зеленського: так чи ні?

Можливість свого «походу» на другий термін глава держави згадав, коментуючи протистояння центральної влади та міського голови Києва Віталія Кличка. Зеленський відкинув факт конкуренції мін ними двома, і додав, натомість, що голова КМДА підпорядкований йому за президентською вертикаллю. Причинами численних обшуків у структурах КМДА він вважає порушення і корупцію, ознаки яких там є.

Що ж до своєї можливості балотуватися на другий термін, Зеленський відповів, що говорити про це зарано.

Рано говорити про другий термін: не пройшло навіть половини моєї каденції

«Рано говорити, тому що не пройшло навіть половини моєї каденції. Вважаю, що я багато всього встигну. Не хочу, щоб мої обіцянки залишились в історії як обіцянки. Моє бажання піти на другий термін буде повністю збігатися з бажанням суспільства – залежатиме від тих речей, які я пообіцяв і зробив чи не зробив. Я хочу бути кращим за всіх попередніх президентів... Я впевнений, що після мене буде кращий за мене президент», – підсумував Володимир Зеленський.

Больові точки Зеленського

Водночас, на пресконференції пролунала низка запитань на теми, дуже чутливі для президента України.

Більшість із них стосувалися діяльності його оточення та роботи уряду.

Про Єрмака і Татарова

«Я йду вперед, поряд зі мною багато робить Андрій Єрмак, повністю віддавши свою репутацію. Це велика інформаційна війна. Я знаю, що Андрій Єрмак вважає, я так що Олег Татаров – професійна людина. Все інше – мені складно відреагувати на те, що Татаров десь щось сказав (із засудженням Революції гідності). Я щось чув – це на рівні чуток, а на рівні доказів я цієї інформації не маю».

За словами Зеленського, ті, хто вважають втечу Віктора Януковича державним переворотом, в Офісі президента не працюють.

Про непублічні зустрічі з олігархами.

Відповідаючи на запитання програми «Схеми» про те, як поєднуються обіцянки проводити деолігархізацію з численними таємними, часто нічними зустрічами працівників ОП і його самого з олігархами, Зеленський помітно нервував.

«Результати (деолігархізації) є. Стежте за ними, а не за тим, куди їдуть машини!» – відповів Зеленський. І згадав про те, що він ініціював законопроєкт про статус олігарха, який, за його словами, заборонятиме посадовцям зустрічатися з ними непублічно. А крім того, зобов'язуватиме олігархів займатися лише бізнесом, відмовившись від політичного та медійного впливу. В іншому разі вони отримають санкції, обіцяє український президент.

Про низькі темпи вакцинації в Україні

Ми не країна Європейського союзу, ми не країна НАТО – ми не в пріоритеті ЄС з погляду постачання вакцин

«Ми не країна Європейського союзу, ми не країна НАТО – ми не в пріоритеті країн ЄС з погляду постачання тих чи інших вакцин. І це крапка, ви повинні це зрозуміти. Прямі контракти з Індією, з фірмою Pfizer були поза європейськими програмами – на рівні складних домовленостей між керівництвом України, президентом, прем’єр-міністром чи міністром охорони здоров’я. Ми всі працювали, бо розуміли, що вакцин для України може просто не бути», – пояснив Зеленський.

Водночас він стверджує, що у проблемах вакцинації значною мірою винен Максим Степанов, звільнений напередодні з посади очільника МОЗ.

Про вбивство Шеремета і про Авакова

Зеленський визнав, що переписується з обвинуваченою у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яною Дугарь. Він нагадав, що вбивство відбулося за попередньої влади.

І додав, що у випадку, якщо обвинувачення не підтверджується, він говоритиме з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим про його відставку.

Я не знаю, хто вбивці

«Я не втручають у діяльність правоохоронних органів і суду, але я скажу відверто – я знаю детально, що відбувається. Мені не все одно. 100% доказів про те, що вони (обвинувачені) винні чи не винні – немає. Якщо засудили незаконно, я буду серйозно говорити з міністром (внутрішніх справ), чи може він залишитись у такій ситуації. Ні, не може. І він це знає. Я не знаю, хто вбивці. Повірте, якщо б я знав, я би все зробив, навіть те, що поза законом, щоб тих людей заарештували», – сказав Володимир Зеленський.

Про Порошенка

Володимир Зеленський згадував свого попередника і відповідаючи на запитання щодо нього, і з власної ініціативи.

«У мене немає з ним ніяких сентиментів, розмов. Я нагадую, він дуже хотів (приходити і говорити), як Віталій Кличко Але він приходив, а ця людина (Порошенко) вже не приходить. Я дуже радий, мені так легше жити і працювати», – запевняє президент України.

І згадує про роботу свого попередника Петра Порошенка.

«Він багато чого зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був президентом. Усе це добіжить, окрім правоохоронних органів, є ще карма, – каже Зеленський. – Ми бачимо тільки поверхню зробленого – для кого, для чого, усе це відбувалось у них щодня… Не хочу говорити про деталі – про операції, кроки, бізнес, спеціальні блокади, щоб заробляти гроші, про Крим».