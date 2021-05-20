Ситуація на Донбасі може стати предметом всеукраїнського референдуму – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі може бути винесене на загальнодержавний референдум. Про це він сказав на пресконференції за результатами двох років своєї роботи на посаді.

Зеленський зазначив, що формат референдуму може бути ініційований народом України.

«Щодо державного референдуму, я вважаю на сьогодні, що це має бути найголовніше питання, яке у нас на сьогодні є, я вважаю, то це ситуація на Донбасі. І я впевнений, що через деякий час, тому що у нас декілька планів (A, B, C) – щодо припинення війни та повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розгляд суспільства саме референдум із такою тематикою. Це може бути один із планів, якщо не спрацює інший», – сказав Зеленський.

Пізніше, коли президента запитали, що це буде конкретно за запитання, чи стосується воно того, чи буде Україна відмовлятися від Донбасу, чи надаватиме йому якийсь особливий статус або повноваження, глава держави сказав: «Стосовно референдуму, я не готовий зараз говорити щодо Донбасу. В будь-якому випадку зради ніякої не буде. Я – гарант Конституції».

18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про всеукраїнський референдум». Водночас у Верховній Раді напередодні зареєстрували законопроєкт «Про місцевий референдум».